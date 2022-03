Klaus Iohannis, la Bruxelles: „Flancul estic trebuie consolidat” - Deciziile cruciale luate de liderii lumii la summitul NATO

„A fost o zi foarte specială, am demonstrat că suntem uniți, există o abordare unitară. Am avut un musafir special, președintele Biden, a participat la Consiliul. Tema tuturor întâlnirilor a fost Ucraina, agresiunea rusă, măsurile, sancțiunile și felul în care vom merge mai departe.

Unitatea noastră este arma cea mai puternică și acest lucru trebuie subliniat de fiecare dată. Am discutat și despre cum putem și să sprijinim Ucraina în special în zona umanitară și România a demonstrat că știe ce și cum trebuie făcut. Vom continua să-i primim pe refugiații ucraineni.

A treia chestiune: Flancul estic trebuie consolidat, fiind că agresorul este Rusia, flancul trebuie să fie puternic. O apărare puternică pe flancul estic este singura garanție pentru noi, pentru întreaga Europă.

Ar mai fi de menționat: Nu suntem singuri, avem vecini, avem parteneriatul estic, Moldova este foarte importantă, ne preocupă și îi convingem și pe alții să facă acest lucru. Am avut discuții în care am explicat de ce Moldova este importantă, într-o situație similară este și Georgia, într-o situație complicată vestul Balcanilor.

Discuțiile continuă pe Ucraina și mâine pe o discuție foarte fierbinte, energie, prețurile pe energie. Trebuie să aducem prețurile la un nivel rezonabil și fiecare stat trebuie să protejeze consumatorii.

Am discutat cu premierul Bulgariei și am primit asigurări că lucrurile intră în linie dreaptă și vom putea să alimentăm și pe acea linie. România are o situație bună în ce privește agricultura și nu cred că vor fi probleme, dar este posibil ca sancțiunile să producă mișcări și la prețul pe alimente. Nu există niciun indiciu concret că ar exista altă țintă decât Ucraina, dar flancul estic trebuie întărit”, a spus Klaus Iohannis.