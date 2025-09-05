Într-un interviu pentru Clujenii.ro, deputata USR s-a pronunțat ferm în favoarea reducerilor de personal din administrația locală, afirmând că „aceasta e poziția USR dintotdeauna. Sunt pilele și relațiile unora, și unii care duc instituția în spate”.

Când a fost întrebată dacă, în spiritul solidarității în fața austerității, nu i s-ar părea normal ca și parlamentarii să-și reducă sumele primite lunar, politiciana USR n-a mai fost atât de vehementă.

„Când am devenit parlamentar, mi s-a părut foarte mare (suma forfetară de 55.000 – n.r.) (...) În momentul în care ajungi la final de lună și te uiți care a fost costul, vei constata că suma aceea forfetară nu mai pare atât de mare.”

