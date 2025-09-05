Ipocrizie maximă în rândul reziștilor. Deputata USR care aplaudă restructurările din administrație primește 55.000 de lei pe lună - VIDEO

Oana Murariu crede că sumele ar putea fi mai mari
Ipocrizie maximă în tabăra reziștilor. Oana Murariu, deputata USR care aplaudă concedierile din primării, are la dispoziție 55 de mii de lei pe lună, dar i se pare că suma este mică și că ar avea nevoie de mai mulți bani.

Într-un interviu pentru Clujenii.ro, deputata USR s-a pronunțat ferm în favoarea reducerilor de personal din administrația locală, afirmând că „aceasta e poziția USR dintotdeauna. Sunt pilele și relațiile unora, și unii care duc instituția în spate”.

Când a fost întrebată dacă, în spiritul solidarității în fața austerității, nu i s-ar părea normal ca și parlamentarii să-și reducă sumele primite lunar, politiciana USR n-a mai fost atât de vehementă.

„Când am devenit parlamentar, mi s-a părut foarte mare (suma forfetară de 55.000 – n.r.) (...) În momentul în care ajungi la final de lună și te uiți care a fost costul, vei constata că suma aceea forfetară nu mai pare atât de mare.”

