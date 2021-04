„Este aproape o săptămână de când Ministerul Sănătății nu are un conducător, într-o situație gravă generată de criza sanitară. Deci, se impune ajungerea la un consens. Nu am luat parte la negocieri, însă vă asigur că se discută soluții pentru deblocarea situației și sper ca toate părțile implicate să dea dovadă de flexibilitate”, a declarat deputatul liberal.

Ionel Dancă consideră că nu se va ajunge la situația în care nu va fi găsit un înlocuitor pentru Vlad Voiculescu în cele 45 de zile, cât durează, legal, un interimat.

„Nu cred că vom aștepta 45 de zile până la terminarea interimatului la Ministerul Sănătății. E nevoie de debolcarea situației actuale de criză. Singura soluție de a ieși din pandemie e campania de vaccinare, iar pentru a impulsiona această campanie e nevoie de o soluție cât mai rapidă de ministru al Sănătății”, a declarat deputatul.

„În privința reformelor, PNL a susținut în programul de guvernare toate reformele, precum debolcarea investițiilor sau stimularea antreprenoriatului, astfel încât să revenim la stimularea creșterii economiei. Rezultatele guvernului liberal din 2020 au fost apreciate de marile instituții financiare internaționale.

Avem o colaborare buna în coaliție. În Comisia de industrii am adoptat un amendament pentru firmele din HoReCa, prin care schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor sa fie în plus cu 20%. Am adaugat un nou domeniu acre poate beneficia de schema ajutorului de stat. Cel al organizatorilor de evenimente, fiindcă numeroase companii au suferit de pe urma restricțiilor în acest domeniu. La nivel de agendă parlamentară, coaliția evoluează bine”, conchide Ionel Dancă.