Ion Cristoiu: „Operațiunea PSD e ca PNL să renunțe la Bolojan!”

Ion Cristoiu susține că a început operațiunea de înlocuire a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Analistul politic a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea Day Time News de la Realitatea PLUS modul în se pregătește eliminarea premierului.

El susține că în interiorul PNL există o grupare anti-Bolojan. 

Ion Cristoiu: „În PNL e o grupare anti-Bolojan!”

„Deci avem semnalul că PSD a declanșat operațiunea... o înlocuire a lui Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL. 

Scopul acestei operațiuni, care cred că are aprobarea Cotroceniului, este să facă în așa fel încât PNL-ul să renunțe la Bolojan. 

În PNL însă este o grupare anti-Bolojan. Ea trebuia să-l răstoarne pe Bolojan sâmbătă, pentru că nu s-a mai ținut... 

Și atunci ai nevoie, deci și eu am crezut, prima dată am crezut că Grindeanu bate câmpii cu această prelungire.

Începe o operațiune încât să îi frăgezești gruparea Bolojan. 

Adică încetul cu încetul spui că va fi... E clar că au decis... PNL-iștii să se întrunească din nou și să spună ne pare foarte rău, avem de ales între a trece în opoziție și ar fi o catastrofă, dar mai ales dacă-i conduce Ilie Bolojan.

 Și într-o primă fază lui Bolojan să-i dea Senatul, să-i dea ceva, să zicem, și să-l înlocuiască cu un alt lider de la PNL care e deja știut, e pregătit deja.

Cine va fi acest lider? Cătălin Predoiu...Această grupare este... deja și-a împărțit și funcțiile.”, a anunțat Ion Cristoiu, analist politic.