Ion Cristoiu: „În PNL e o grupare anti-Bolojan!”

„Deci avem semnalul că PSD a declanșat operațiunea... o înlocuire a lui Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL.

Scopul acestei operațiuni, care cred că are aprobarea Cotroceniului, este să facă în așa fel încât PNL-ul să renunțe la Bolojan.

În PNL însă este o grupare anti-Bolojan. Ea trebuia să-l răstoarne pe Bolojan sâmbătă, pentru că nu s-a mai ținut...

Și atunci ai nevoie, deci și eu am crezut, prima dată am crezut că Grindeanu bate câmpii cu această prelungire.

Începe o operațiune încât să îi frăgezești gruparea Bolojan.

Adică încetul cu încetul spui că va fi... E clar că au decis... PNL-iștii să se întrunească din nou și să spună ne pare foarte rău, avem de ales între a trece în opoziție și ar fi o catastrofă, dar mai ales dacă-i conduce Ilie Bolojan.

Și într-o primă fază lui Bolojan să-i dea Senatul, să-i dea ceva, să zicem, și să-l înlocuiască cu un alt lider de la PNL care e deja știut, e pregătit deja.

Cine va fi acest lider? Cătălin Predoiu...Această grupare este... deja și-a împărțit și funcțiile.”, a anunțat Ion Cristoiu, analist politic.