Analistul politic susține de altfel, că președintele României minte când spune că de fapt nu s-a asociat niciodată cu Drulă.

Ion Cristoiu: „Am sesizat lepădarea președintelui de Cătălin Drulă!”

„Am sesizat un eveniment, și anume, lepădarea de Cătălin Drulă a lui Nicușor Dan.

Mințind, spunem de 3 ori mințind, Nicușor Dan a susținut că el a făcut o poză oarecare cu Cătălin Drulă și că nu este implicat în campanie de partea candidatului USR, deoarece el face poze cu toată lumea. Evident, minciună, din asta completă, minciună înfloritoare, cu sclipici, pentru că, președintele României, spre stupoarea tuturor, a fost prezent la lansarea candidatului Cătălin Drulă. Nu a fost prezent la nicio altă lansare.

După aceea, Cătălin Drulă a umplut Bucureștiul și presa cu publicitate, prin care el se prezintă ca un continuator al lui Nicușor Dan, președintele României nu a zis nici „miau-miau” la această folosire a imaginii sale.

Acest apel la o minciună că el nu este implicat în campanie m-a făcut să cred că e o mare disperare la Cotroceni în legătură cu această asumare de către Cătălin Drulă.

Însă, s-a întâmplat ceva și cred că e vorba de prăbușirea lui Cătălin Drulă, surprinzătoare chiar și pentru mine...și atunci președintele simte nevoia să se disocieze de Cătălin Drulă.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.