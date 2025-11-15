Ion Cristoiu: „Reziștii vor să slăbească încrederea în justiție!”

„Am semnalat aberațiile fără margini ale acestei inițiative.

Avem de a face cu un nou moment în săparea neîncrederii într-o... într-una din cele mai importante instituții ale României democrate și anume în justiție. Vă reamintesc, vă semnalez că Nicușor Dan, Ilie Bolojan și partidele pro-europene și-au făcut un steag din a denunța ceea ce se numește războiul hibrid dus de ruși împotriva României în cadrul căruia un scop, se spune, este adâncirea neîncrederii în instituțiile statului de drept.

Ce vrei mai semnificativă adâncirea neîncrederii decât în a protesta împotriva unor sentințe ale înaltei curți, sigur sub influența unui partid de guvernământ.

Nicușor ar trebui să dea drept exemplu acest protest de război hibrid dus de Rusia împotriva României.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.