Ion Cristoiu: „Ucraina crește salariile profesorilor din banii noștri!”

„Volodimir Zelenski a confirmat că în 2026 salariile profesorilor și bursele studenților din Ucraina vor crește.

România, deși nu se află în război, e victima unor măsuri de austeritate cum rar s-au mai văzut în istoria ei.

Milioane de ucraineni, printre care și mulți bărbați, bunjoși, bogați, frumoși, și tineri, buni, mulți tineri, sunt refugiați și sunt întreținuți de statele europene, printre care se numără și România. Și atunci întrebarea este, de unde bani? Cum de unde bani? De la noi. Deci, Ucraina este un caz unic în istorie, este un stat întreținut.

Noi suntem deja la, nu știu, al 23-lea pachet. Deci, practic, războiul nu este întreținut de statul ucrainean, de economia ucraineană, ci de statele europene. Și în plus, așa cum a arătat, cum a dezvăluit Ilie Bolojan recent, 0,2% din PIB de la noi se duce pe ajutorul... în bani dat Ucrainei pentru ca Ucraina să-și sporească pensiile, bursele profesorilor.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.