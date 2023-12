Întrebat într-o emsiune TV care este politicianul care l-a dezamăgit cel mai mult și de ce, Ludovic Orban a răspuns fără să ezite că președintele Klaus Iohannis l-a dezamăgit cel mai mult.

„Asta e o întrebare de la un prieten, răspunsul este binecunoscut, în mod evident Iohannis. Este un om în care am crezut, am crezut că ceea ce a făcut la Sibiu poate să facă și pentru România, din păcate a dovedit că este un trădător, un om lipsit de empatie. A trădat electoratul care l-a votat, șase milioane jumate de oameni și-au pus speranța în Klaus Iohannis că va conduce România fără PSD, scoțând caracatița PSD care e infiltrată în toate structurile statului creând ulterior o majoritate care s-a și format ulterior după alegerile din 2020 s-a format o majoritate guvernamentală reformistă care avea pregătite toate reformele necesare pentru modernizarea și dezvoltarea României, în loc de asta pur și simplu a readus PSD-ul la putere și practic a blocat dezvoltarea României și orice perspectivă.

Pentru mine, Iohannis este de nerecunoscut în al doilea mandat. Vă mărturisesc că după 1 ianuarie 2021 eu pe Klaus Iohannis nu l-am mai recunoscut, în sensul că parcă nu mai e el.

Am fost împreună în opoziție, am luptat împreună, să ne aducem aminte, bătălia împreună împotriva ordonanței 13, ieșirile în Piață, referendumul pe justiție, adică a fost totuși, ca să nu mai spun de toate declarațiile lui anti-PSD, că PSD a blocat România, că PSD e răul cel mai mare, că a împiedicat democratizarea și dezvoltarea economică a României, după aia tu să aduci PSD-ul la putere. Eu am plecat din PNL în momentul în care Iohannis a impus conducerii PNL readucerea PSD la putere. (...) Iohannis conduce PNL, nu Ciucă sau Cîțu”, a declarat Orban la un post TV, potrivit Ziare.com.

Fostul premier a precizat, de asemenea, că oricine i se opune lui Iohannis riscă să fie îndepărtat de fiecare dată.

„Iohannis niciodată nu-ți declară război. Te lovește fără să-ți declare război. Asta este în mod evident felul lui de a fi. Când am candidat pentru al doilea mandat la președinția PNL, înainte m-am dus și m-am consultat cu el. «Da, e ok, foarte bine». Că e bine ca președintele PNL să nu fie prim-ministru, ca anumite măsuri nepopulare sau anumite stângăcii ale Guvernului să nu se reflecte în PNL.

Adică am candidat oarecum cu acordul lui, ca după aia să-l forțeze efectiv pe amărâtul de Cîțu, care era premier, și numai din cauza faptului că era premier putea să folosească în mod abuziv pârghiile în campania electorală internă să-l convingă pe amărâtul de Cîțu și să-l pună pe toți cei care îi controla și toate structurile pe care le controla să le pună împotriva mea în cadrul unui congres care n-a avut nimic cu democrația. Și-au trădat electoratul prin măsurile pe care le-au luat”, a mai spus liderul Forței Dreptei.

