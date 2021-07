Ioan Turc a luat cuvântul cu ocazia alegerilor în filiala PNL Maramureș.

”Sunt aici în calitate susţinător al preşedintelui PNL Ludovic Orban. Eu cred că atunci când pretinzi şi ceri statutul de lider al unui partid atât de mare cum este PNL, dincolo de latura obiectivă, care înseamnă doctrină, care înseamnă management politic, e nevoie şi de o foarte bună cunoaştere a partidului, a oamenilor din partid. Cine cunoaşte mai bine astăzi decât Ludovic Orban Partidul Naţional Liberal? Îi cunoaşte pe nume pe sute de membri ai PNL, răspunde la toate telefoanele, este un om deschis”, a spus Ioan Turc, recent reales lider al PNL Bistrița-Năsăud.

El a adăugat: ”Nu am fost în echipa lui Ludovic Orban în 2017, dar m-a convins şi de aceea are tot respectul meu şi al colegilor mei din filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud. Mai cred că liderii nu trebuie schimbaţi pe relative criterii de oportunitate pentru că dacă doar oportunitatea relativă este criteriul atunci ne asumăm condiţia unui telefon mobil, a unei râşniţe de cafea sau a unei maşini de spălat. Or, totuşi, suntem oameni, avem nevoie de o cultură puternică în PNL, cultură care presupune inclusiv respectul pentru liderii noştri. Ludovic, ai susținerea mea și a filialei județene a PNL Bistrița-Năsăud”.