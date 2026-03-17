Grindeanu, despre o posibilă ieșire a PNL de la guvernare: „Nu decidem noi pentru ei”

Sursă: Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu nu este impresionat de posibila ieșire de la guvernare a PNL, așa cum spun sursele. Liderul PSD a râs atunci când a fost întrebat de această situație și a subliniat că nu decide în locul liberalilor. De altfel, Grindeanu transmite că social-democrații nu vor susține niciodată un guvern minoritar. În același timp, confirmă că în interiorul partidului au loc în continuare discuții privind o eventuală ieșire de la guvernare. Va avea loc o „consultare internă”, a spus Grindeanu.

Realitatea PLUS: Dacă PNL decide să iasă de la guvernare, ce faceți? Rămâneți în continuare cu USR?

Sorin Grindeanu: Asta e informația pe care nu o aveam. Nu pot să decid eu în locul lor. E treaba lor.



Realitatea PLUS: Dacă PNL decide să iese de la guvernare, rămâneți în continuare la guvernare cu USR sau...

Sorin Grindeanu: Asta eu, chiar mi-e greu să răspund la această întrebare, dar vă pot spune ceva, că PSD nu va susține vreodată vreun guvern minoritar.



Eu pot să vorbesc în numele PSD după ce acea consultare internă se va finaliza. Poate colegii mei vor hotărâ altceva.



PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că da, trecem în opoziție și am terminat și atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipat. Sau PSD poate să vină să zică, facem în continuare, sau PSD-ul rămâne....nu e treaba noastră.

