"NU e prima data cand George Simion ma ataca. Va amintesc ca in 24 ianuarie, anul acesta, cu doua autocare de oameni a venit la Suceava, a facut un miting impotriva mea. Am facut noi un miting impotriva extremismului. Lupta este mai veche. Vad ca si alti colegi lideri liberali sunt atacati acasa la familie. Ce pot eu sa va spun si sa spun opiniei publice - declaratia mea de avere este foarte clara: am o casa si o masina. Asta este tot. Fabulatii de campanie electorala. Nu au nicio baza. Am fost verificat de de toate institutiile statului, cu averea, cu toate conturile. Am un singur cont in banca. Totul este fabulatie rautacioasa in contextul razboiului cu PNL-ul, mai ales ca Simion este atacat si contestat de noi cu acest Caritas al locuintelor, al apartamentelor, si acum umbla cu colinda pe la liderii PNL. Nu cred ca va avea un castig din asta. Este problema domniei sale. Nu cred ca populatia asteapta astfel de lucruri, asteapta solutii.

In ceea ce ma priveste, eu sunt transparent si declaratia mea de avere spune totul ce am dupa 40 de ani de munca", a declarat, vineri, Gheorghe Flutur la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS: Vedeti din partea lui George Simion un atac la adresa PNL si atat? Doar in dvs vede George Simion un rival? De ce catre PSD nu se uita?

Flutur:

La Suceava nici n-au avut candidat la CJ, ca sa intelegeti si asta. Eu nu vreau sa comentez mai mult. Cred ca oamenii isi vor da seama de falsitatea acestui om si a ideilor pe care le promoveaza, populismul exagereat. Nu cred ca e normal in 2024 sa intri in curtea unui om abuziv, sa nu ceri civilizat ceva, sunt institutii ale statului, sa hartuiesti oamenii, crezand ca asa vei face procente. Nu asta este Romania viitorului. Cred ca oamenii se vor lamuri ci e acest individ care e sustinut de la Rasarit de catre rusi si atata tot.