Grindeanu a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că i-a propus lui Corlățean să se alăture echipei sale de conducere și că își dorește revenirea acestuia în prim-planul politicii social-democrate.

Ce a transmis Sorin Grindeanu?

„Cred că în presă a apărut. Am avut o discuție cu Titus în urmă cu câteva zile, l-am invitat la mine, l-am rugat să avem această discuție. I-am spus că vreau să facă parte din echipa mea și oferta rămâne deschisă și acum. I-am spus că faptul că ne știm de 25 de ani, de la TSD, și am avut foarte multe bătălii electorale și politice împreună ne dă amândurora backgroundul necesar pentru a trece peste anumite supărări. Oferta mea rămâne deschisă și Titus știe acest lucru și îmi doresc după o perioadă pe care o consideră el necesară să redevină activ în conducerea partidului. Eu mi-aș dori acest lucru”, a declarat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a adăugat că speră ca Titus Corlățean să revină în structurile de conducere ale partidului.

Întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea ca Titus Corlățean să părăsească PSD sau să formeze o nouă formațiune politică, Grindeanu a respins categoric această variantă. Totodată, întrebat despre statutul lui Victor Ponta, fostul premier, acesta a răspuns scurt: „Eu știu că nu mai este membru PSD.”

Titus Corlățean spune că nu pleacă din PSD

Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, senatorul Titus Corlățean a ținut să clarifice situația sa politică, respingând zvonurile privind o eventuală plecare din PSD sau intenția de a crea un nou partid.

„Pentru că am văzut plutind o oarecare confuzie zilele astea, inclusiv în mass-media, fac o precizare. Cei care mă cunosc cu adevărat de ani de zile, așa imperfect cum sunt, știu un lucru: cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc...nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată.

Un actual coleg PSD cu funcție m-a întrebat daca e adevărat ce citise în nu știu ce articol. I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască și să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcție a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide...

În rest, nu mi-am schimbat opiniile și evaluările și ce voi decide cu viața mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparțin în totalitate”, a scris Corlățean pe Facebook.