Șoșoacă: Cred că nu au înțeles ce scrie în lege (proiectul de modificare a legii privind suprataxarea profitului OMV Petrom - N.R), pentru că ei așa procedează, ori votează împotrivă, ori se abțin. Nici consilieri juridici prea buni nu au, am înțeles că este un puști de 23 de ani care abia a terminat facultatea. (...) De câte ori vor să mai crească în sondaje (AUR - N.R.) îmi pronunță numele și se leagă de mine.



Liderul AUR a replicat că partidul său s-a abținut la vo în semn de protest față de coaliția de guvernământ. "Și-au bătut joc de noi, convocând 3 comisii în paralel cu plenul și am considerat că trebuie sancționat. Nicio clipă nu s-a pus problema ca această lege (privind suprataxarea profitului OMV Petrom - N.R.) să nu treacă, am fost tot timpul în legătură cu ce se întâmplă în plen. (...) Aș vrea să-i amintesc doamnei senator că felul în care a ieșit acea lege cu anexarea (proiectul de lege prin care se cere "denunțarea Tratatului de buna vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina" - N.R.) nu ne face cinste.



Șoșoacă: Mai întâi să aveți o profesie și pe urmă să vorbiți despre dreptul internațional. Până atunci, puneți mâna și câștigați bani dintr-o profesie, nu din Parlament. Am 28 de ani de avocatură și știu ce înseamnă acel termen de "anexare" în dreptul internațional. Sunteți reconsiliați, sunteți inculți juridic, sunteți incompetenți.



Simion: Am înțeles, aveam nevoie de dumnevoastră ca să ne educați. Nu vreau să mai particip la acest bâlci.



În ciuda acestei amenințări, liderul AUR a acceptat să rămână în legătură directă, mai ales după ce jurnalista Anca Alexandrescu a încercat să-i convingă pe ambii politicieni să renunțe șa acuzații care nu au legătură cu subiectul.





Simion: Vă promit că în următoarea lună nu o să mai pronunț nimic despre Diana Șoșoacă, cu toate invectivele pe care le-a aruncat la adresa mea, a partidului, a colegilor mei, că suntem partid de tinichea, că eu sunt homosexual.



Șoșoacă: Domnul Simion, eu niciodată nu am vorbit așa despre dvs.



Simion: Vă arăt filmare!



Șoșoacă; Vă arăt eu filmări cum cereți 800.000 de cetățenii (române - N.R.) pentru cetățeni evrei.





Senatoarea independentă a revenit apoi cu noi critici privind abținerea la vot a parlamentarilor AUR la modificarea proiectul de lege privind taxa de solidaritate impusă companiilor din energie. "Mi se pare inacceptabil că s-au abținut la vot (AUR - N.R.) ca să dea o lecție majorității, pe principiul ăsta nu mai votați nimic. În plus, mă întreb de ce nu au aplicat același principiu și când au negociat cu PSD și PNL să le accepte câteva amendamente la buget, de ce nu au procedat la fel atunci când s-au înțeles in comisii cu PNL; PSD, si UDMR să le treacă niște inițiative.

Eu atac AUR când fac greșeli flagrante si încalcă linia pe care ei o declară naționalistă, în rest nu mă interesează ce votează. (....) Dl. Simion ori nu știe, ori nu-l interesează ce se întâmplă în teritoriu. Să vadă dl Simion cum vorbesc susținătorii săi din teritoriu despre mine, ce poze indecente, mizerabile pun pe contul de AUR. Mai mult, grupurile de femeie și unele grupuri AUR au încă poza mea și se propagă minciuna că eu aș reveni.





Simion: Intrăm în zona de fabulații, că ne-au plecat toate organizațiile la dvs. Vedeți cum săriți calul!"





În 2020, avocata Diana Șoșoacă a intrat în Senat pe listele AUR, dar fără a face parte din partid, ci dintr-o alianță politică. În februarie 2021, Șoșoacă a fost exclusă din grupul parlamentar AUR, iar din acel moment a intrat în conflict deschis cu o serie de lideri ai formațiunii, în frunte cu George Simion și Sorin Lavric.