În același timp, liderul suveraniștilor a răspuns și afirmațiilor făcute de câștigătorul alegerilor din Ungaria. Peter Magyar declarase într-o conferință de presă, că George Simion ar fi dansat pe mormintele eroilor de război maghiari. Replica lui Simion a fost fermă: nu a dansat niciodată pe mormintele poporului maghiar.

George Simion, mesaj pentru Peter Magyar

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri FairPlay, ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: n-am dansat niciodată pe mormintele poporului vostru, nu am mișcările lui Zsolt. Amândoi suntem niște maratoniști, așa că un sfat prietenos: continuați să luați banii țării voastre de la Ursula!”, a postat liderul AUR pe site-urile de socializare.