Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Simion a salutat poziția lui Trump privind migrația, suveranitatea națională și apărarea granițelor, afirmând că România trebuie să urmeze exemplul Statelor Unite.

"Am urmărit în direct discursul președintelui Trump de la sediul ONU din New York și vreau să dați mesajul acesta mai departe, vreau să ne trezim cu toții și să acționăm până nu este prea târziu. Trebuie să facă și România parte din rândul țărilor care sunt sănătoase la cap. Care s-au trezit în conștiință și care înțeleg realitatea", a transmis George Simion.

"Guvernul uzurpator, cei care au anulat și fraudat alegerile din decembrie 2024 și mai 2025, sunt exact în răspăr, în opoziție cu tot ceea ce susțin președintele Trump și oamenii normali la cap", a mai afirmat liderul opoziției suveraniste din Parlament.