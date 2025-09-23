Trump a acuzat Germania, Grecia și Elveția că participă la un „experiment cu granițe deschise”, în ciuda faptului că toate cele trei țări au legislații stricte privind imigrația. Într-un ton provocator, liderul american a declarat:

„Țările voastre se duc dracului. În America, am luat măsuri curajoase pentru a opri rapid migrația necontrolată — de îndată ce am început să reținem și să deportăm pe oricine trecea granița și să eliminăm imigranții ilegali din Statele Unite, pur și simplu au încetat să mai vină,” a transmis Trump de la tribuna Națiunilor Unite.

În aceeași intervenție, Trump a lăudat loviturile militare ale SUA asupra presupuselor rețele de trafic de droguri din Caraibe, în ciuda criticilor venite din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care le consideră execuții extrajudiciare.

„Pentru fiecare terorist care introduce droguri otrăvitoare în Statele Unite ale Americii, fiți avertizați: vă vom șterge de pe fața pământului,” a spus Trump.

Președintele Statelor Unite și-a încheiat discursul, care s-a întins pe nu mai puțin de 55 de minute, depășind cu mult limita recomandată de 15 minute.