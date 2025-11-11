"Ne simțim efectiv țintiți de actuala putere și de instituții. De o parte a instituțiilor statului român, iar aceste atacuri vizează și un post de televiziune, e vorba de postul Realitatea PLUS. Noi am colaborat cu mai multe organe media, cu mai multe televiziuni în timpul alegerilor pe care le-am avut în perioada 2024-2025. Din toate aceste organe media, vedem o campanie și vedem niște decizii fățiș împotriva mass media care prezintă și vocea Opoziției.

De altfel, am văzut declarațiile președintelui României Nicușor Dan, care spune că există 5-6 posturi "onorabile". Nu ai voie, ca președinte, nici să cataloghezi în fel și chip Opoziția, nici să îți exprimi poziția electorală față de anumite partide sau față de anumiți candidați, cum este cazul în alegerile pentru primarul Municipiului București", a declarat George Simion.

Mai mult decât atât, liderul AUR a atras atenția asupra faptului că "din ce în ce mai multe figuri politice nu respectă îndatoririle" și la fel și anumite instituții și membrii ai consiliilor de conducere din cadrul unor instituții.

"Este vorba de Consiliul Național al Audio Vizualului (CNA). Am asistat la un atac al puterii politice împotriva unui prieten, unui apropiat, unui susținător, unui om care a împrumutat AUR în campania electorală, este vorba de omul de afaceri din Cluj (Vasile Pușcaș - n.r.), căruia îi s-au pus sechestru.

Ba mai mult, administratul și directorul economic al firmei au fost ridicați la 6 dimineața din casă. Dosarul instrumentalizat îi aparține unui procuror de la Bihor, Cristian Ardelean, vestit pentru presiunile pe care le făcea asupra judecătorilor în 2019. E un caz celebru cu domnul Cristian Ardelean", a mai spus George Simion.