"Lasconi nu e contracandidata mea principala. Daca fuge si evita, noi asteptam, nu incalcam legislatia. Ea a spus ca zilele astea este ocupata cu problemele campulungenilor. Si am venit sa vedem daca este ocupata sau nu. Vedem. Doamna sefa de cabinet nu ar trebui sa se ingrijoreze ca nu am venit sa facem scandal. S-au inchis domnii inauntru. De ce v-ati inchis? Na nu inteleg logica. Haideti, doamna, daca sunteti in Campulung ne dam mana. Nu muscam, nu facem scandal. (...) Nu o intreb ce a facut din 1990 cand a terminat liceul pana in 1995. Am venit cu cele mai bune intentii, nu sa facem scandal. Nu o consider hoata, nu vrem sa facem taraboi. Daca vrea sa ne primeasca, ne primeste, daca nu, nu ne primeste", a spus Simion.