George Simion avertizează: "Se pregătește dictatura în Europa!"

George Simion / Foto: Facebook
Globaliștii vor să impună dictatura în Europa! Este anunțul devastator al lui George Simion chiar de la protestul uriaș din Londra. În exclusivitate, la Realitatea PLUS, liderul suveraniștilor a transmis că se urmărește blocarea libertății de exprimare și subminarea democrației. Mai mult, protestatarii au ținut și un moment de reculegere pentru Charlie Kirk. Pe scena protestatarilor patrioți de la Londra a urcat și George Simion care a transmis că reprezintă cu mândrie România suverană în Uniunea Europeană. 

"Am menționat în luarea mea de poziție anularea alegerilor în România. Se spune că au fost câteva mii, cel puțin în presa britanică, similară cu CNN-ul de pe la noi. Au și CNN-ul, și BBC-ul, și Euronews-ul lor.

Se spuneau mii de oameni. Au fost sute de mii de oameni astăzi în Londra. Și nu extremiști, nu extrema dreaptă. Oameni normali, oameni cu copii, oameni cu steagul Marii Britanii, cu steagul Angliei, Scoției, Țării Galilor. Au fost peste 50 de colegi de-ai mei care aveau steaguri cu România. S-au bucurat britanicii să ne vadă, solidari cu ei.

E o mișcare care se desfășoară peste tot în lumea liberă și cred că am reprezentat cu cinste alături de colegii mei din AUR națiunea română, astăzi, și o vom face în continuare. Aici, în Londra, are loc cea mai mare manifestare din ultimii 15 ani pentru libertatea de exprimare grav lovită de Keir Starmer, de guvernul laburist.

Același fenomen, de fapt, care se întâmplă peste tot în toată Europa. Vedeți că vor să treacă o lege și o directivă europeană să caute prin mesajele noastre private", a declarat George Simion.