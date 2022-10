Fostul edil a făcut o scurtă trecere în revistă a stadiului lucrărilor de la Podul Străulești, pornind din anul 2016, când a preluat mandatul de primar general, și până la momentul la care Nicușor Dan a fost instalat în funcție.

"În 2016, când am preluat mandatul de primar general, Podul Străulești era într-o stare gravă, printre podurile din Capitală care erau un pericol public.

Era tranzitat de sute de autovehicule zilnic, nu fusese consolidat niciodată în 70 de ani, o parte din zidul de susținere era surpat, împreună cu trotuarul și o porțiune din prima bandă de circulație.

Am decis de urgență consolidarea sa, iar în doar un an, așa cum am promis, am redat circulației rutiere și pietonale un pasaj sigur și modern. Lucrările au fost realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje, băgată în insolvență în mandatului lui Nicușor Dan", a arătat Firea, în mesajul citat.

Fostul primar a ținut, de asemenea, să sublinieze că în timpul mandatului său au fost actualizate expertizele pentru 22 dintre cele 24 de poduri și pentru 7 dintre cele 13 pasaje ale Municipalității.