Anca Alexandrescu: V-a ciufulit vreun bucurestean cand ati fost in campanie? Ca ma asteptam, dupa ura pe care o vad revarsata pe pagina mea impotriva dumneavoastra si a celor de la USR suparati pe mine ca indraznesc sa vorbesc depre Nicusor Dan si Cristian Popescu Piedone, ma asteptam sa fiti plina de vanatai, v-a batut cineva pe strada?

Gabriela Firea: Am fost in toate sectoarele, cele 6, am fost in foarte multe cartiere pe strada, la asociatii de proprietari si locatari si bineinteles si in sali. Am avut discutii absolut civilizate, suntem in democratie, trebuie sa ne respectam dreptul la cuvant si liberul arbitru si opiniile diferite, asta inseamna de fapt democratie. Si bineinteles ca am gasit in aceste intalniri si bucuresteni care ma regreta si bucuresteni care sunt de acord cu ritmul de lucru de melc al actualului primar. Dar am discutat absolut civilizat pe argumente, pe proiecte. Eu am declarat astazi la evenimentul de inchidere a campaniei electorale ca mai sunt cateva ore pana la inchiderea campaniei si sunt dispusa sa merg in orice platou de televiziune cu actualul primar.

Anca Alexandrescu: Cea mai importanta acuza a fost datoriile pe care le-ati lasat la primarie. Care este adevarul?

Gabriela Firea: La începutul campaniei, a spus despre datorii, pe urma, după ce am venit cu dovezi cu argumente și jurnaliștii din domeniul economic au scris articole independente, nefinanțate. De asemenea, este site-ul Primariei Capitalei, site-ul Ministerului de Finante, unde se pot vedea cifrele. Domnul primar e matematician, este prieten al cifrelor si poate sa le consulte. Dupa ce a vazut evidenta, si anume ca datoria este mai mare acum de peste 7,3 miliarde de lei, fata de cele 6 miliarde si ceva cat a fost la finalul mandatului meu, a tăcut pe acest subiect a nuanțat și văzând că nu are argumente și spune de fapt că este de fapt o lipsa de finantare. Dar fonduri europene nu a obtinut deloc.

Anca Alexandrescu: Pe de alta parte, tot la mine in emisiune cand ati venit cu domnul Burduja, domnul Burduja a venit si a aratat, si ati aratat si dummneavoastra ca a primit mult mai multi bani de la bugetul de stat.

Gabriela Firea: Va dau un exemplu: Din taxele si impozitele locale, aceste sume merg doar la primariile de sector. Primaria Capitalei fiind singura din tara care nu incaseaza taxe si impozite locale. Din cota defalcata aferenta TVA-ului se indestuleaza bugetul Primariei Capitalei, si suma niciodata nu ajunge daca vrei sa faci proiecte mari. In general cota noastra lunara era undeva la peste 300 de milioane de lei. Domnul primar general a primit 400, 500 chiar 600 si 700 de milioane de lei in ultimele luni, adica sume duble fata de cat primeam eu in mandatul de primar general.

Oricine poate intra pe site-ul Ministerului de Finane, pe site-ul Primariei Capitalei pentru a pentru a vedea executia bugetara in fiecare an, se vede si la fonduri europene. 2021, zero, 2022-2024 zero. La fel la executia bugetara. Din ce si-au propus de exemplu la sanatate nu au executat decat 20%. Nu s-a muncit, nu a depus nimeni niciun efort, nu s-au facut proiecte, nu s-a mai achizitionat niciun aparat modern pentru sanatatea bucurestenilor, nu s-a contruit niciun spital asa cum am reusit noi sa facem in mandat. Sunt date publice.

Anca Alexandrescu: Al doilea subiect cu care v-a criticat si cu care v-a atacat - acele companii pe care le-ati creat la Primaria Capitalei. Le-ati reinfiinta?

Gabriela Firea: Acele companii încă figureaza la Registrul Comerțului, ele nu au fost desființate. Mai mult decat atat, reprezentanți ai USR incasează lunar bani foarte frumoși din consiliile de administratie. De asemenea, caracatita este in continuare la Primaria Capitalei, asa zisa caracatita, pentru ca majoritatea persoanelor cuprinse in acele butaforii cu care participa la toate conferintele de presa. Oamenii sunt in continuare acolo. S-a dovedit ca sunt oameni profesionisti.

Anca Alexandrescu: Aceleasi persoane? Cele care lucrau cu caracatita Firea-Pandele?

Gabriela Firea: În afară de mine, care am plecat, și de 2-3 consilieri la cabinet, restul angajaților din companii sunt acolo.

Anca Alexandrescu: Pai si de ce nu v-ati dus cu o caracatita acolo sa ii spuneti – caracatita ai preluat-o tu.

Gabriela Firea: Mi-am dorit o dezbatere in legatura cu solutiile pe care le avem. Pentru trafic, pentru poluare, pentru scoli, nu am vrut sa deviem de la subiectele foarte importante pentru cetateni, nu am vrut sa avem o campanie show, o butaforie, nu am vrut sa ii jignim pe bucuresteni venind cu astfel de teme de campanie care sunt un simulacru, nu ii servesc pe bucuresteni cu absolut nimic. A mintit, nu exista nicio caracatita, sau in masura in care exista ea e acolo, mai dolofana, pentru ca acei oameni care s-au dovedit a fi profesionisti, lucreaza cu ei. Cu oameni care au venit prin detasare sau transfer de la Primari Voluntari, ca a tot spus de Pandelizarea Capitalei, sunt acum acolo, a lucrat cu ei, deci sunt buni. Sunt chiar in functii de conducere, nu doar de executie.

Un primar trebuie să fie un bun comunicator să lucreze cu toată lumea cu toți experții să-i pună pe toți la treabă. Acum patru ani, Nicușor i-a jignit pe toți, spunea ca ii da afara. Inclusiv directorul juridic încă este în primărie. Arhitectul șef a lucrat doi ani cu el.

Anca Alexandrescu: Ati fost acuzata ca sunteti omul rechinilor imobiliari.

Gabriela Firea: Sa vedem care sunt, si sa-i luam pe fiecare in parte. Oamenii care au spus public ca au fost blocati de catre domnul primar general, iar acele proiecte puteau sa fie finalizate de doi trei ani de zile. Eu asa interpretez. Domnul Ciprian Ciucu care a spus cu subiect si predicat in platourile de televiziune ca este blocat de domnu; primar genneral pentru cresele si gradinitele din sectorul 6 . Domnul primar Daniel Baluta, care a spus cate proiecte are blocate la primaria Capitalei de catre domnu primar general, crese gradinite, supralargiri, poduri, pasaje. Domnul primar de la sectorul 3 la fel, pe aceasi maniera, proiecte blocate. Inclusiv primarii de la sectoarele 1 si 2, acum e campanie si nu mai spun nimic pentru ca sunt din acelasi partid, dar anterior precampaniei au iesit public si au spus ca nu au avut sustinere pentru proiectele lor de la Primaria Capitalei.

Anca Alexandrescu: La Piața Unirii nu este apă caldă de 4 ani. Ce se întâmplă cu termoficarea?

Gabriela Firea: Aici s-a intamplat ceva foarte grav. Doi ani de zile, deși avea 300 de milioane de euro la dispoziție, fonduri nerambursabile, domnul primar general nu a organizat procedura de licitație. Banii nu au putut fi folositi în scopul în care au fost obținuți. Si anume reabilitarea retelei de termoficare. Si ce a facut intre timp: s-a imprumutat, a luat bani de la alte investiții în încercarea de a avea câteva șantiere de termoficare, care au durat foarte mult. Si acum sunt gropi, alaturi sunt câteva țevi și dacă mergi pe șantier nu e nimeni. Eu am fost in aceasta luna si am si filmat si am vazut cum doua saptamani nu aparea nimeni. Erau puse doar demonstrativ. In oc sa foloseasca fondurle europene lasate la cheie de echipa noastra, a consumat banii de care se plânge că sunt puțin care trebuiau să meargă la sănătate la educație la infrastructură. A pierdut banii europeni s-a dus către alte proiecte banii de la Comisia Europeană si abia după doi ani de zile a putut să organizeze licitație pentru acele sume.

