”Nu avem nimic de ascuns. E clar că transparenţa în achiziţiile publice, indiferent cine le face şi cum le face, e deosebit de importantă. Am şi publicat, înainte de a pleca de la Ministerul Sănătăţii, toate achiziţiile publice făcute în Sănătate în 2020 şi în prima jumătate a anului 2021. Nu avem nimic de ascuns. Nu am de ce să mă simt vizată. Ştiu ce am semnat, ştiu ce am făcut, nu am de ce să mă simt vizată”, a declarat Ioana Mihăilă, la Profit News, miercuri seară, întrebată despre Comisia parlamentară înfiinţată la Camera Deputaţilor.

Mihăilă a adăugat că există rapoarte ale Curţii de Conturi care se află pe masa procurorilor. ”Au existat nişte rapoarte. Curtea de Conturi vine anual şi analizează documente din anul anterior. Au existat nişte rapoarte ale Curţii de Conturi pentru nişte achiziţii de anul trecut, aceste rapoarte au fost apoi trimise de către Curtea de Conturi către organele care fac anchetă. Fiind nişte documente care au ajuns la procuratură, nu pot să spun. Nu cred că furtul din bani publici, nu furtul neapărat, achiziţiile care au semne de întrabare nu cred că putem spune că nu sunt grave, când folosim bani publici. Cred că totul e grav aici”, a declarat Ioana Mihăilă.