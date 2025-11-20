"Ce-a uitat domnul Bolojan să spună este că avem o inflație dublă față de inflația pe care am lăsat-o eu. Normal că ai venituri mai mari, când ai inflație mai mare. Economia se măsoară prin creștere economică, prin consum și prin investiții. Nu cât de mult ai pus jugul pe companii sau pe oameni.

Ce creștere economică va avea România la sfârșitul anului? Nu cumva vom intra într-o recesiune tehnică. Confundarea reformei. România are reforme structurale. Cu toții suntem de acord cu acest lucru. Dar confundarea reformei cu concedierile colective, de fapt, distruge încrederea în conceptul de reformă.

Adevărata reformă înseamnă cu totul și cu totul altceva. Înseamnă eficiență structurală. Tot acest joc cu concedierile sunt un joc de imagine. Nimic altceva. Pentru a crea un fals salvator, nu sunt o reformă reală.

Voi vota o moțiune la vedere în cazul în care se mai vine cu vreun pachet de sumare de răspundere, fără să vii cu soluții de relansare a economiei.

PSD-ul iese de la guvernare, nu trebuie o moțiune. Poate să iasă de la guvernare fără nicio moțiune în cazul în care se vor trăia cu 10% salariile", a declarat Ciolacu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.