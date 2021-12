Cojocaru a fost singura propunere în cadrul şedinţei Biroului Judeţean şi va fi instalat în fruntea Prefecturii Iaşi după ce Guvernul va emite o hotărâre în acest sens.

"A fost singura propunere în şedinţa PSD Iaşi. Au fost 16 oameni la reuniune, iar toţi au votat în favoarea lui Bogdan Cojocaru. Este un om cu experienţă în administraţie. A fost ministru al Comunicaţiilor. Am desemnat un profesionist, a lucrat şi în mediul privat, experienţa sa este completă. Este de 20 de ani membru PSD. A contat şi faptul că Iaşiul este pol de creştere în IT, astfel că am preferat un om tânăr care are legătură cu acest domeniu", a afirmat liderul PSD Iaşi, Maricel Popa.