Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, că deciziile lui Florin Cîțu nu au nicio legătură cu doctrina liberală, iar migrarea politicienilor de la stânga la dreapta eșichierului politic arată caracterul slab al acestora.

„Ciprian Pandea vrea doar să-și consolideze poziția în partid, accederea la următorele alegeri, dar este vorba și despre bani și de putere. Trebuie să fim atenți la ceea ce ne arată Cîțu. El nu are nicio treabă cu doctrina PNL, iar migrarea de la stânga la dreapta ne arată caracterul unor politicieni și încrederea pe care ți-o arată astfel de oameni”, a declarat Andrusceac.

Alexandru Kocsis-Cristea, deputat PNL, a declarat pentru REALITATEA PLUS, că schimbările din tabăra Orban în cea a lui Cîțu, din ultima perioadă, sunt ciudate și par să fie efectul unor presiuni din partea grupului care îl susține pe premier.

„Selecția și amalgamul din această așa-zisă echipă câștigătoare l-am văzut: sunt de toate, de peste tot. Din 2019, de când a fost dat jos Guvernul Dăncilă, am zis ca nu voi critica oamenii din guvernul de atunci sau din PSD. Pe domnul Pandea nu-l voi critica pe post de pesedist. Totuși, sunt ciudate shimbările. El votase susținerea lui Orban, întreaga filială votase pentru Orban, iar acum și-a schimbat cu 180 de grade poziționarea. Explicația este că sunt presiuni imense, care nu se văd și se tem de Florin Cîțu”, a declarat deputatul liberal.

Aurelian Bădulescu, liderul consilierilor PSD din Primăria București, a declarat pentru REALITATEA PLUS, că Ciprian Pandea nu reprezintă nimic pentru județul Călărași și că prim mutarea la PNL încearcă să se mențină la putere.

„Cazul acestui domn nu spune nimic pentru județul Călărași, motiv pentru care am avut o poziție pentru excluderea lui din PSD. Noi am luat liberalii, cu care am câștigat tot ce se putea câștiga în Călărași, și a rămas el ca să ajute la haosul din PNL. Nu este vreu mare vector local. Lucrează niște pământ, mai dă niste bani pe ici, pe colo. Totuși, nu poți pleca de la stânga la dreapta”, conchide Bădulescu.