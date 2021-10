Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat luni că nu există niciun argument ca PSD şi USR să nu susţină Guvernul minoritar PNL-UDMR.



"PNL sau guvernarea liberală a fost dată jos printr-o moţiune depusă de PSD cu voturile USR. Suntem astăzi aici pentru că această coaliţie s-a creat în Parlamentul României, coaliţie care după aceea a primit un mandat pe care nu l-a putut duce mai departe. În acelaşi timp, PNL a înţeles şi am înţeles şi eu că este nevoie de o mişcare curajoasă, matură în criza politică actuală şi am desemnat eu un alt candidat în afara preşedintelui PNL. Trebuie să înţeleagă toată lumea că acest lucru este un pas important făcut de PNL pentru a debloca situaţia. PNL doreşte să guverneze România şi le arată românilor că este un partid responsabil. Am adus în jurul nostru pe cei de la UDMR, minorităţile. Suntem singurul partid care a reuşit să aducă alte partide lângă noi şi să venim cu un program de guvernare", a spus Cîţu la sediul central al PNL.



Preşedintele PNL a făcut apel la USR şi PSD să susţină guvernul minoritar, afirmând că, în condiţiile actuale, când există un premier desemnat, altul decât el, "nu există niciun argument" ca acesta să nu fie votat.



"Acum, dacă ceea ce au spus în ultimul timp şi cei de la USR şi cei de la PSD nu sunt doar vorbe, ar trebui să susţină acest guvern minoritar şi să rezolvăm această criză politică. Este vorba de maturitate politică, de situaţia prin care trece România şi nu există niciun argument astăzi, când avem un Guvern condus de un premier desemnat, care nu mai este preşedintele PNL, care a dus în jurul său UDMR, minorităţile, să nu fie votat de parlamentarii de la USR şi PSD", a susţinut Florin Cîţu.



Preşedintele PNL a mai spus că "responsabilitatea politică pentru a depăşi criza politică din România este la USR şi PSD".



El a precizat că discuţiile cu formaţiunile parlamentare, cu excepţia AUR, pentru susţinerea Guvernului Ciucă vor continua.



"Mandatul premierului desemnat este în acest moment de a negocia - şi la câteva întâlniri am fost şi eu prezent alături de premierul desemnat - de a găsi susţinerea pentru un Guvern minoritar cu PNL şi UDMR", a spus Cîţu.



Acesta a anunţat că programul de guvernare este aproape finalizat şi conţine lucruri pe care le pot susţine parlamentarii.