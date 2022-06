"Președintele partidului și secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului. Este o funcție politică. În această situație, nu am vrut să-i pun pe unii dintre colegii mei în situația penibilă să voteze împotriva conducerii partidului și am luat această decizie personal", a declarat, miercuri, Florin Cîțu.

Întrebat ce i s-a reproșat, Cîțu a replicat: "Declarațiile sunt aceleași de ani de zile, împotriva unor măsuri care fac rău românilor. Bineînțeles, acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău. Eu consider că PNL trebuie să stea aproape de antreprenori, de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive."

În ceea ce privește planurile de viitor, Cîțu a explicat: "Politică, exact ce am făcut înainte. Acestea sunt funcții pe care le primești în urma unei activități pe care o ai, activitatea de senator, funcțiile nu sunt pe viață. Eu nu sunt în politică pentru mine, ci pentru români. Trebuie să nu fim ipocriți. Astăzi, rezultatele inflației, dobânzi, persoectivele unei crize majore nu vin din neant. Există o guvernare. Și eu cred că dacă această guvernare nu era cu PSD, pe care nu am vrut-o niciodată, rezultatele ar fi fost mult mai bune, PNL are soluții."

Întrebat dacă ar fi rămas în funcție dacă nu era această guvernare cu PSD, Cîțu a răspuns tranșant: "Cu siguranță!"

În ciuda sancționării, spune Cîțu, nu intenționează să părăsească PNL-ul. "Niciodată (nu pleacă, n.r.). Eu sunt liberal. În politică sunt senator. Deciziile se iau în urma unui vot pe care îl ai în partid. Decizia finală vine cu susținerea partidului."

În chimb, întrebat pe cine a supărat atât de tare încât i s-au luat toate funcțiile din partid, Cîțu a răspuns: "Pe PSD. PSD sunt cei pe care i-am supărat."