Potrivit Alinei Gorghiu, conducerea PNL a decis ca votul să fie deschis pentru în orice speţă similară, „astfel încât justiţia să îşi poată desfăşura procedurile”.



Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a afirmat că programul zilei de miercuri "va fi confirmat în Biroul permanent de marţi".



Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Iulia Scântei, declara luni că plenul va decide în cazul solicitării DNA în cazul lui Bodog, menţionând că raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei propuneri de aprobare sau respingere a cererii procurorilor anticorupţie.



Votul în Comisia juridică fost secret. S-au exprimat şase voturi "pentru" şi unul "împotrivă" şi au fost şase abţineri.



Senatorul Florian Bodog, audiat luni în Comisia juridică, susţine că "nu se va sustrage cercetării".



"Indiferent de decizia pe care Comisia juridică o va lua, nu mă voi sustrage cercetării. (...) Nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale. Nu am absolut nimic de ascuns şi nu am absolut niciun lucru care să nu poată fi spus public. Am mai fost cercetat şi de DNA şi de Parchetul General. În 2019, am fost reclamat de către actualul director de la UNIFARM că aş fi vrut să-l schimb politic. Am dat declaraţie la Parchetul General şi cazul s-a închis. Nu este prima dată când mă supun prevederilor legale", a declarat Bodog după audiere.



Senatorul PSD a explicat că această solicitare a fost pe rolul Senatului şi în 2019, iar procurorul de caz "a reactivat" dosarul în 2 noiembrie, când listele de candidaturi pentru alegerile parlamentare au rămas definitive.



Procurorii DNA solicită Senatului încuviinţarea urmăririi penale a lui Florian Bodog, pe care îl acuză că atunci când a deţinut poziţia de ministru ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.



În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obţinând date privind comiterea de către acesta a altor patru infracţiuni de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu.