Cercetător al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, specializat în istoria fostei Uniuni Sovietice și a comunismului european, Cosmin Popa avertizează, într-un interviu pentru adevarul.ro, legat de Călin Georgescu faptul că, „în pofida faptului că se pretinde un candidat autentic al poporului, acest domn are în spate probabil cel mai sofisticat aparat de propagandă politică din România. Folosirea unor astfel de sisteme de natură să impulsioneze votul și să transforme o persoană de acest fel într-o vedetă politică peste noapte presupune de multe ori încălcarea multor regulamente și legi ce reglementează activitatea politică”.

Cosmin Popa critică și așa-zisa poziție anti-sistem a lui Călin Georgescu.

„În pofida faptului că se pretinde candidat anti-sistem, domnul în cauză este de fapt cel mai tipic exponent al sistemului care a condus și administrat România după decembrie 1989. Iar acest lucru este important. Călin Georgescu este rezultanta directă a sistemului instaurat în perioada 22-25 decembrie 1989 prin unirea tuturor reziduurilor sistemice ale ceaușismului care l-au susținut pe Ion Iliescu”, spune istoricul Cosmin Popa.

„Călin Georgescu e de un misoginism atroce”

Călin Georgescu a publicat pe ultima sută de metri un document „Program de președinte” care conține câteva idei de guvernare, pornind de la ideea „suveranism-distributismului”.

„Pomenește niște noțiuni, încercând să transmită auditoriului că se bazează pe inteligența sa și că nici nu e nevoie să explice ce vrea el mai departe, pentru că auditoriul înțelege. Ceea ce de fapt e o scamatorie de PR, o scamatorie propagandistică. Pe lângă toate acestea, Călin Georgescu este de un misoginism atroce, misoginism ce paradoxal este singura lui trăsătură umană, o trăsătură legată mai degrabă de stadiile incipiente ale umanității, de stadiul de grotă al umanității. Personajul este obscurantist, pentru că ceea ce vehiculează este un obscurantism de cea mai joasă speță și de cea mai proastă extracție intelectuală. Personajul este o jignire la adresa bunului simț intelectual. Faptul că au fost destui care l-au votat arată că există o fibră civică foarte profundă a acestui popor, indiferent de opțiunile lor. Faptul că acești oameni au fost mințiți de acest pseudo-candidat nu este un lucru ce li se poate imputa. I se poate imputa învățământului românesc, care disprețuiește și descurajează spiritul critic, i se poate imputa sistemului instituțional, care ascunde și edulcorează adevăruri ce privesc direct societatea. Astfel încât este absolut normal ca oamenii să caute salvarea în cei care se pretind a fi din afara sistemului. Iar asta predispune oamenii la himere majore”, consideră Cosmin Popa.

În opinia reputatului expert, Călin Georgescu „Este un avatar. El aproape că nu există. Acest personaj nu are de fapt un program politic, are o înșiruire de lozinci seducătoare. Nu există teoriile pe care le invocă dânsul. Sunt niște scorneli propagandistice menite să sprijine ideea unei sofisticări intelectuale a candidatului. Domnul în cauză invocă o serie de calificări profesionale pe care nu le probează și care sunt foarte greu trasabile, spune că ar conduce institute care de fapt nu există, are toate caracteristicile unui personaj generat de realitatea virtuală, de la fotografiile pe care le vehiculează, până la lozincile pe care le debitează”.