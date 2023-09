La finalul ședinței fulger de sâmbătă dimineață, în urma căreia s-a votat în unanimitate excluderea președintelui CJ Vaslui din partid, Marcel Ciolacu a mai precizat că fosta soție a lui Buzatu, "CORINA CREȚU" a fost suspendată din PSD. Liderul social-democrat a folosit eronat prenumele Corina, în loc de GABRIELA, cum o cheamă pe senatoarea de Vaslui.





La scurt timp, eurodeputata Corina Crețu a transmis un comunicat cerând ca eroarea să fie remediată, subliniind că nu are absolut nici cea mai mică legătură cu situația familiei Buzatu: „Soția d-lui Dumitru Buzatu se numește Gabriela Crețu, nu Corina Crețu, așa cum s-a spus în declarația din fața sediului PSD, preluată apoi de presă.



Doresc să vă asigur în continuare de angajamentul meu de a susține interesele romanilor în Parlamentul European, așa cum am procedat constant în ultimii ani, atât ca membru al Parlamentului European, cât și în calitate de Comisar European. În numele adevărului, sper că se vor face precizările necesare, atât de către cei care au lansat numele meu într-un caz cu care nu am nici cea mai mică legătura, cât și de către cei care au preluat aceasta știre,” a afirmat Crețu.