"Mizam pe o competitie decenta, normala, fireasca. Lucruri care ne-au divizat azi sa ramana in urma", a spus Emil Boc.

Intrebat cum comenteaza declaratia presedintelui PNL in functie Ludovic Orban potrivit caruia acesta este "castigatorul moral", Emil Boc a replicat: "Moral, nemoral, trebuie sa fim toti in aceeasi barca. Indiferent cine castiga azi, PNL trebuie sa mearga mai departe unit. Noi ne ducem acasa si trebuie sa oferim oamenilor raspunsuri la probleme."

In plus, intrebat daca, in conditiile in care USR PLUS revine la masa discutiilor, ar urma o negociere pe ministere si portofolii, Boc a explicat: "Partenerii sunt asteptati la masa negocierii PNL-USR PLUS-UDMR. Nu am discutat o renegociere a portofoliilor si a numarului de ministere."