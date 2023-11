"Hai să eliminăm o dată acele nedreptăţi din sistemul de pensii. Sistemul de pensii parcă avem un sistem feudal, din Evul Mediu, în care unii sunt privilegiaţi şi alţii sunt la robotă (...) Numai în Evul Mediu mai existau asemenea abordări când la muncă egală era total inegală, repartiţia prosperităţii.



Există o singură soluţie sănătoasă, pe care am învăţat-o de când sunt în politică – o soluţie să ai salarii şi pensii decente, bazate pe o creştere economică bazată pe investiţii. O ţară care îşi fundamentează creşterea economică majoritar pe consum are o victorie pe termen foarte scurt, are un foc de artificii", a declarat Emil Boc.