Dan Vasile Mihale: Crăciunul vrajbei noastre

Publicat 26 dec. 2017, 10:32 Actualizat 27 dec. 2017, 07:13

După 28 de ani de pseudo-democrație, România este mai dezbinată ca oricând. În acest moment, putem vorbi chiar de două Românii, una MUTĂ, a îmbuibaților, și una VOCALĂ, combativă dar neputincioasă, formată din restul populației.

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