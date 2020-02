Dosarul Belina. Cum a fost modificată geografia României pentru ca Dragnea să pescuiască liniștit pe insulă

O sedinta care a durat aproape 7 ore si care a fost intrerupta de doua ori. Una din pauze a fost ceruta chiar de avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh in acest caz, deoarece avea un alt proces intr-o sala alaturata, in care-l apara pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea.

La termenul de marti, scrie ziare.com, au fost audiati patru martori, angajati in cadrul firmei Europrotect, cea care asigura paza insulei, dar si functionari in diverse institutii ale statului care au fost implicati in procedura de avizare a unor acte necesare adoptarii hotararii de guvern prin care insula Belina si bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, proprietate a statului, au trecut din administrarea Ministerului Mediului - prin Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), in administrarea CJ Teleorman.

Una din intrebarile cheie: Bratul Pavel si insula Belina reprezinta albia minora a Dunarii?

Potrivit acuzatiilor DNA, fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, a promovat HG 858/2013 prin care se modificau codurile de clasificatie ale insulei Belina si bratului Pavel, in sensul ca, pe hartie, se elimina apartenenta acestora la bazinul hidrografic al Dunarii.

Fost director in cadrul Administratiei Nationale Apele Romane, in prezent pensionat, Cristian Ban a explicat ca insula Belina si Bratul Pavel fac parte din albia minora a Dunarii: "Aceasta delimitare s-a facut in trecut, dar in prezent se lucreaza la stabilirea unor principii pentru delimitarea albiilor minore, dar nu s-a ajuns la un consens".

Discutia a devenit incordata, dupa ce judecatorul a cerut mai multe detalii, iar avocata Flavia Teodosiu a sarit la atac.

"Cine poate sa stabileasca aceasta delimitare?" vine intrebarea magistratului Dari.

"Albia minora este portiunea cuprinsa intre maluri, la nivelul apei, care acum este relativ, mai mare sau mai mic. Aceasta poate sa fluctueze. Fiind insula, putem spune ca este albia minora", raspunde martorul.

"Ce argumente ar fi ca nu ar fi albie minora?", ridica intrebarea Dari.

"Sa zicem ca este! Conform definitiei putem spune ca sunt parte din albia minora. Dar nu vreau sa fac o afirmatie categorica, deoarece in prezent se poarta discutii la nivelul Apelor Romane si Ministerului Mediului referitor la stabilirea unor metodologii exacte de stabilire a albiei minore", explica fostul director.

Este momentul in care avocata lui Sevil Shhaideh citeste cu intonatie definitia albiei minore din Legea Apelor: "o suprafata de teren ocupata permanent sau temporar de apa, care asigura curgerea nestingherita, din mal in mal, a apelor la niveluri obisnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturala a apelor".

Teoria acesteia este ca Bratul Pavel, care desparte insula Belina de judetul Teleorman, a colmatat, asa ca acesta nu mai poate asigura "curgerea nestingherita a apei". In plus, pentru a ajunge pe insula, au fost construite doua diguri, peste Bratul Pavel, asa ca acolo se poate ajunge de pe mal pe insula, pe un drum.

Termenul acesta este cheia apararii: curgerea nestingherita a apei.