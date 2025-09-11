"Încă de aseară, în timpul emisiunii, când o lume întreagă a aflat despre crimă îngrijitoare din America, o manifestare groaznică. A ajuns să nu mai putem să ne spunem opiniile de teamă că cei care nu sunt de acord cu noi bagă cuțitul în noi, cum s-a întâmplat în America aseară, o crimă îngrozitoare. Astăzi, nu întâmplător este și 11 septembrie, o comemorare tristă din anul 2009. Diseară voi vorbi pe larg despre asta, dar am fost șocată după aceste evenimente să văd că hashtagii de la București, susținătorii lui Nicușor Dan, instigă la violență și chiar la crimă.



Nu este prima oară când Andrei Caramitru, în ultimul an, instigă împotriva celor care au o altă opinie, împotriva celor care sunt suveraniști, într-un limbaj inadmisibil. Aseară, cu subiect și predicat, pe rețelele de socializare, a sesizat avocata Ingrid Mocanu acest comportament inadmisibil, așa încât am făcut petiție online la poliție. Am trimis și domnului Cătălin Predoiu să îl întreb de ce poliția nu se autosesizează în cazul dl Caramitru, care în mod repetat face astfel de lucruri pe rețelele sociale. Nu este singurul care face lucrul acesta.La fel și Oana Dobre Timofte, care și ea este o activistă hashtag, a postat un mesaj în care, practic, se bucură de moartea lui Charlie Kirk, și alte personaje de acest gen, care comentează că de-abia așteaptă să îi vadă înjunghiați lui Călin Georgescu, cum ar fi Bobby D și alte personaje din jurul dl Georgescu.

Trebuie să luăm atitudine, trebuie să luăm măsuri. Tocmai ce am primit informația că s-a deschis dosar penal in remn pentru faptă. Aștept ca autoritățile să ia măsuri împotriva tuturor cetățenilor români, indiferent de opiniile pe care le au. Violența, instigarea la crimă sau la alte gesturi de genul acesta trebuie pedepsite indiferent despre cine este vorba.

Dl Caramitru este o persoană publică, o persoană care este invitată la televiziunile sistemului și, iată aseară, cu mult tupeu și încurajat de foarte mulți români, instigă la crimă", a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Jurnalista a subliniat că sunt foarte multe persoane din zona președintelui Nicușor Dan care practică "acest lucru de luni de zile" și nu pățesc absolut nimic. La polul opus, susținătorii lui Călin Georgescu și suveraniștii "sunt luați pe sus la 6 dimineața din case, hăituiți, plângeri penale și amenzi. Aștept să văd că acest stat îi reprezintă pe toți românii, nu doar pe cei care îi susțin pe cei de la putere", a mai spus Anca Alexandrescu.

Întrebată dacă are încredere că Justiția va folosi aceeași măsură folosită în cazul celor care îl susțin pe Călin Georgescu sau va continua să facă diferența, jurnalista a răspuns: "Pentru asta luptăm - ca statul să reprezinte cetățenii români, nu pe cei de la putere. Dacă nu luăm atitudine și nu începem să facem astfel de petiții și nu sancționăm astfel de comportamente, și nu punem presiune pe autoritățile statului, în sensul acesta - să ne folosim dreptul legal de a protesta și de a ne apăra dreptul la opinie și libertatea de exprimare. Sunt convinsă că dacă vom fi din ce în ce mai mulți care vor lua atitudine, statul român va fi nevoit să se aplece asupra cetățenilor români".