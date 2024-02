Pe ordinea de zi a sedinței Partidului S.O.S. se află și excluderea lui Silvestru Șoșoacă. Potrivit surselor Realitatea PLUS, oamenilor li s-a interzis sa stea de vorbă cu presa până se va lua o decizie privind excluderea lui Șoșoacă din partid.

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Silvestru Șoșoacă a declarat că nu a fost notificat nici nu privire la convocarea acestei ședințe și a explicat care este mărul discordiei dintre cei doi soți. În plus, spune acesta, Diana Șoșoacă nu mai vrea să fie președinta României, ci visează la Parlamentul European, de unde speră să tragă milioane de euro pe care să le cheltuiască cu altcineva.

"Nu stiu ce se intampla acolo. Azi se consuma inca un episod din aceasta telenovela urata pentru mine, dar poate aplauda altii la ea si se bucura. Sunt la 200 km de Bucuresti nu am fost convocat. Cum neconvocat am fost si in comisia de disciplina si n-am avut ocazia sa ma apar si, ulterior, exclus abuziv de doamna presedinte Diana Ivanovici. E urat pentru mine. Vreau sa vad daca unii din oamenii pe care eu i-am adus au curaj sa se opuna.

Stiam de sedinta, am fost informat de cativa oameni de incredere.

Daca si azi, in ultimul act al telenovelei, se intampla sa ma mazileasca din partid, da, nu mai e cale de intoarcere. Am trecut peste toate, peste toate amenintarile. La revedere si un praz verde!", a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Silvestru Șoșoacă.

Intrebat care a fost marul discordiei, Silvestru Șoșoacă a replicat: "Va pot spune doua lucruri: o chestiune de vazut publica si alta oculta, care ii apartine strict Dianei. Prima e a mea, respectand o promisiune fata de PNȚCD, am mers la Sighet in 3 februarie pentru a comemora 71 de ani de la decesul lui Iuliu Maniu. Cand ne-am intors de acolo, am fost fara Diana, era la Poiana Brasov la un consiliu ca si cel de azi, totul a fost bine, a fost o cearta dimineata gratuita si asa s-a terminat totul.

Partea neoficiala: SOS Romania sta foarte bine in sondaje. Diana se vede deja in Parlamentul European. Partidele care intra acolo primesc milioane de euro bani, Diana vrea sa cheltuiasca cu alticineva banii."

"Daca era desteapta, nu facea asta in an electoral. Ea vrea sa candideze la Presedintie. Pai ce presedinte esti tu fara sot langa tine? Femeia are alte interese, nu trage pentru Presedintia Romaniei, e clar ca i s-a promis ceva mai mic, de aia trage cu atata truda, de aia mi-a pus piedici. Eu trageam sa dezvolt partidul, iar ea ma impiedica.

E o disputa pur familiara si scopurile sunt mercantile.

AUR este avantajat, si toate celelalte partide, ca SOS Romania se scindeaza pentru ca majoritatea filiarelor din tara maraie, vor sa-i vada pe Diana si Silvestru impreuna. De scindarea partidului in jumate poate beneficia chiar AUR pentru ca aveam acelasi segment de electorat.

Sper sa nu fiu mazilit, liderii judeteni sa aiba creierul la purtator, sa manifeste curaj sa se opuna Dianei", a mai spus Silvestru Șoșoacă.