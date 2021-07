„Organele de control ale statului ce au făcut în cazul supermarketurilor. Toate organele de control se duc peste comerciantul român, iar dacă vor să scape, trebuie să le umple portbagajul celor care îi controlează. Știu cazuri de oameni care nu și-au mai cumpărat nimic de ceva ani, pentru că „primesc” totul. Sunt zeci de mii de angajați plătiți cu salariul minim pe economie. Am reprezentat mulți angajați din supermarketuri în diverse cazuri. Multora nu li se respectă deloc drepturile. Taxele și impozitele sunt mici pentru acești oameni, iar profitul se duce în buzunarele acționarilor. M-am săturat să văd cum multinaționalele se îmbogățesc peste noapte, iar profitul este externalizat. Nicio măsura din ultimii ani nu a fost luată în așa fel încât să producă beneficii pentru români. Totul este gândit din punct de vedere al teoriei, dar practica ne omoară. Și mai avem și politicieni corpupți care își mai iau și comisioane de la diverse corporații. De ce toate aceste politici au fost făcute în beneficiul străinilor și nu în sprijinul companiilor românești. Pâna în 1989 aveam zero lei datorii, iar la nivelul anului 2020 avem 52% din PIB datorii.

Înainte de vacanța parlamentară am adus la cunoștință în Parlament toate aceste aspecte, iar cei din PNL și USRPLUS mi-au strigat că sunt mincionasă, fiindcă nu există pensii de 800 de lei. Să se ducă să vadă ca sunt oameni și cu pensii de 150 de lei. Cei din conducerea țării tăriesc în statistici și cifre. Noi suntem niște simple cifre pentru ei, ceea ce este deumanizat. La un moment dat, mulți specialiști au fost în guvernări. De ce, de cât ori ajung la guvernare, nu realizează nimic din ceea ce spun în afara guvernării.

Oamenii au muncit, au contribuit și mor de foame cu pensiile actuale. Eu nu am succes să propun măsuri, pentru că sunt Șoșoacă și fug toți de mine. Am apărat pro bono oameni care aveau astfel de probleme. Am fost și am filmat la Fabrica de Porțelan din Dorohoni, care era singura fabrică ce avea contracte cu Japonia. O parte s-a vândut unor arabi, iar cealaltă este dezastru.

Comapaniile strategice ar trebui să rămână în administrarea statului. O să avem scumpiri în lanț. Constituția spune că propietatea publică nu se poate vinde, toate aceste contracte de proprietate sunt nule. Oricând se poate cere desecretizearea acestor contracte. L-am interpelat pe Cîțt, n-a știut ce să-mi răspundă.

Suntem folosiți ca cei din Africa. Suntem o țară plină de resurse exploatate de străini. Dacă am exploata noi resursele, oamenii nu ar mai muri de foame.

Nu sunt comunistă, ci un patriot, iar lumea mă etichetează pro-rusă și pro-comunistă. Odată ce externalizezi, s-a ales praful. Suntem pe același palier cu țările africane, cu bogății imense, dar unde majoritatea oamenilor moare de foame”, a declarat Diana Șoșoacă.