"Sunt un demnitar al statului roman si primesc invitatii la receptii. Oriunde sunt invitata, ma duc. Asa cum as vrea si eu sa ii intreb pe demnitari ce cauta la Ambasada Austriei in conditiile in care aceasta ne-a luat gazele, ne-a luat padurile. Am cautat Romania dodoloata. Imi vreau teritoriile din Ucraina inapoi. Imi vreau Maramuresul...

Se face o confuzie intre URSS si Federatia Rusa. Momentan aceste teritorii nu sunt la Rusia, ci la Ucraina. In plus, am dus un simbol. Eu pe mine am avut un simbol al pacii - un porumbel cu o ramura de maslin in cioc.

Noi am avut unicul demers de neutralitate pentru Romania - pacea de la Bucuresti. Cu acest memoriu am intervenit la cele mai importante institutii (Presedintie, premier, MAI, MApN, SRI si SIE) ale statului ca Romania sa trimita arme in Ucraina pentru ca deveneam parte beligeranta. Francis Tobos, Dumitru Coarna, Ciprian Ciubuc, deci noi 4 am depus acest memoriu...Singurii care au oferit un raspuns sunt cei de la SIE, pe 11 noiembrie 2022 (memoriul a fost trimis pe 1 noiembrie - n.r.), ceilalti au spus doar ca au luat la cunostinta.

Noi trebuie sa ne pastram mereu neutralitatea. Nu sa iesim din NATO, asta nu inseamna neutralitate. Ungaria nu a acceptat niciodata ca de pe teritoriul ei sa se trimita arme Ucrainei. Suntem bagati intr-o problema care nu priveste NATO. Nici Rusia si nici Ucraina nu e stat membru NATO si UE.

Fiecare soldat care vine aici din trupele NATO e platit cu 1000 de euro pe zi", a explicat Sosoaca, la Realitatea PLUS.

Ea a precizat, astfel, ca nu poate fi considerata putinista, "ci mai romanca decat multi romani". "Eu consider ca trebuie tinute liniile diplomatice deschise. Consider ca din punct de vedere geografic nu o sa ne mute nimeni de aici nici pe noi, nici pe sarbi, nici pe rusi", a mai spus parlamentarul roman.

"Daca Dumnezeu va considera ca trebuie sa candidez la Presedintie, sunt sigura nu numai ca voi candida, dar si ca voi castiga", a afirmat Diana Sosoaca, intrebata fiind daca ia in calcul sa candideze la alegerile Prezidentiale din 2024.