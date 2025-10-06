Lidera partidului SOS riscă ridicarea imunității de europarlamentar, în timp ce Parlamentul European nu a decis încă asupra cererii formulate de anchetatori.

Șoșoacă a mai fost citată la Parchetul General, în calitate de suspect, însă aceasta a refuzat să meargă, invocând faptul că nu este în România, iar avocatul său nu se poate prezenta. De această dată, întâlnirea cu procurorii a fost stabilită de comun acord.

”Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România!

Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire!

România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră! S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină”, a transmis Diana Șoșoacă.