Parlamentarii le-au pus gând rău bătrânelor care vând la poartă

„Un carnet de comercializare sau certificatul de producător unde scrie fiecare țăran, fermier, ce vinde.

Unde scrie cantitatea pe care vrea să o vândă țăranul, prețul, deci toate astea în inițiativa legislativă a celor cinci de la PSD... va trebui raportată la ANAF, la Fisc.

Nu le mai ajung banii. Vor fiecare litru de lapte pe care îl vinde. Țăranul român să fie impozitat. Gospodăria de subzistență și trebuie să-i învăț ce înseamnă asta pe domnii parlamentari. Înseamnă să consumi în familie și să vinzi surplusul. Adică îți rămân 3 litri de lapte, normal că-i vinzi la vecina. Acum nu mai poți...

Trebuie raportat la Finanțe. Asta își doresc cei cinci parlamentari de la PSD. Ultimul câștig al țăranului român trebuie impozitat de Fisc.

Dar ce vă spun eu, dragi prieteni, asta am votat, asta avem. Dar, încă o dată, vi-i citez pe cei cinci parlamentari ca să puteți să-i întrebați. Toți de la PSD. Aur nu va vota niciodată acest proiect de lege.”, a transmis politicianul Călin Matieș.