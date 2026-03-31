Mai mult decât atât, acesta susține că e inadmisibil felul în care Bolojan a gestionat criza carburanților.

Daniel Zamfir: „S-a umplut paharul. Bolojan e incapabil!”

„Ați aflat, până la urmă, din gura președintelui partidului Sorin Glindeanu, care, dacă nu mă înșel...,ieri, după întrunirea noastră regională de la Brăila, a spus că niciun membru de acolo, din sală, nu dorește să continue în aceiași formulă.

Într-adevăr, așa s-a întâmplat și în celelalte două. Practic, există o unanimitate, dacă-mi este permis termenul, în care partidul Social-Democrat nu dorește să continue în actuala formulă cu domnul Bolojan prim-ministru.

Pur și simplu, intrând cu bună credință în această coaliție, voiam ca lucrurile să meargă bine.

Voiam ca această guvernare să meargă bine. Și am tot atras atenția că lucrurile nu merg bine.

Aia nu însemnă că am arătat pisica, ci că am spus, răspicat, ceea ce nu merge în această guvernare.

Am ajuns în situația în care s-a umplut paharul. Suntem azi, astăzi, uitați-vă, astăzi.

Dacă mai e nevoie de vreo probă că lucrurile nu merg bine în această guvernare și că prim-ministru Bolojan nu este capabil să gestioneze treburile tării...este inadmisibil ca, practic, la aproape o lună de la declanșarea războiului din Golf, noi să nu luăm o măsură cu privire la prețul carburanților.

Ministri PSD, ce să facă mai mult, să se intre în grevă, ce să facă?”, a spus politicianul - Daniel Zamfir.

