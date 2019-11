Dăncilă explică prezența lui Gabriel Oprea la sediul PSD. Ce a declarat generalul

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD.

Contactat de Realiatea.net, Gabriel Oprea a explicat că, potrivit Protocolului, PSD va continua să apere, împreună cu Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul” demnitatea și drepturile militarilor si polițiștilor, activi și rezerviști, din toate instituțiile din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională.