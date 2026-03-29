Acolo sunt îngropați mii de soldați români căzuți în al doilea război mondial. Doar AUR a trimis o delegație de peste 20 de persoane.

Dan Dungaciu critică absența oficialilor români de la inaugurare

„Umilința României la Chisinau.

Aceasta este o înregistrare pe care nu mi-aș dori să o fac.

Și nu mi-aș dori să o fac pentru că este mai tristă, mai dureroasă decât altele și pentru că subiectul este unul de suflet pentru noi ca partid, ca mișcare, pentru mine personală.

Pe 27 martie 2026, ca de obicei, o masivă delegație AUR, peste 20 de persoane, a fost la Chisinau.

Unul dintre motivele principale pentru că s-a dus acolo este participarea la inaugurarea Cimitirilor Erolilor din Chișinău.

Am fost acolo, a fost o manifestație absolut impresionantă.

O coreografie de excepție, un moment pe care nu îl poți uita.

Șocant a fost însă altceva. Eram la 27 martie.

Niciun oficial de la Chisinau nu a fost prezent. Niciun reprezentant al prezidenției nu a fost acolo. Niciun oficial din partea Guvernului Republicii Moldova nu a venit la cea inaugurare.

Niciun reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova nu a fost prezent. Ambasada României a fost reprezentată la cel mai redus nivel posibil. Un atașat militar era totuși un cimitir al eroilor..și un oficial cu un grad suficient de mic ca să nu stârnească iritare, ca să nu dea semnale care să fie greșit interpretate.

A fost o situație de un penibil pe care nu l-am mai trăit niciodată.”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026