Dan Barna, despre numirea şefilor de parchete: ”Anulează efectele asaltului asupra Justiţiei dus de Liviu Dragnea”

2020-01-21 16:31:12 Constantin Gadea

Eu apreciez ca toate cele trei propuneri sunt bune ! Cetatenii acestei tari asteapta, cu sufletul la gura: 1) Ca legea sa fie aceeasi pentru toti; 2) Ca dosarul Revolutiei si dosarul Mineriadei sa nu mai fie taraganate; 3) Pedepsele pentru privatizarile frauduloase sa fie declarate inprescreptibile; 4) Infractorii care au fost eliberati din inchisori, fara sa-si fi achitat valoarea prejudiciilor stabilite in instanta, sa fie reincarcerati pana la achitarea tuturor datoriilor; 5) Dosarele grele: ALRO, ROMTELECOM, PETROM si SIDEX ale lui Adruan Nastase trebuie sa ajunga in istanta. 6) Hrebenciuc si Ilie Sarbu nu trebuie sa ramana nepedepsiti pentru interventia la directorul Romsilva si la judecatori, incat s-a efectuat retrocedarea frauduloasa a unei suprafete de 43000 ( patruzeci si trei de mii) de hectare de padure. Daca nu ii prindea cu sarlatenia, ar fi urmatl ca Hrebenciuc sa primeasca o mituire cu 12000 (douasprezece mii) hectare de padure. Spuneti si dv, nu meritau sa fie spanzurati in piata publica acesti recnini politici ?; 8) Trebuie judecata banda politica a lui Dragnea si Tariceanu : BDT= ( Dragnea, Tariceanu, Carmen Dan, VIorica Dancila, Valcov, Iordache, Nicolicea, Serban Nicolae, Catalin Radulescu si Tudorel Toader), pentru activitatea antistatala desfasurata in anii 2017, 2018 si 2019,pentru unele dintre aceste activitati putand fi acuzata de inalta tradare; 9) Nu mai trebuie taraganat dosarul Tel Drum; 10) Trebuie Judecat Tariceanu in dosarul STERLING RESURCES, fiindca le-a dat canadienilor gazele pe spaga, semnand HG 1446?12 noiembrie 2008 si anexa secreta 11, fara licitatie, in ultimile zile de mandat de premier, schimband drepturile Romaniei din contractul incheiat mai inainte de Stolojan. 11) Dreptul de prescriptie trebuie anulat pentru toate dosarele penale cu prejudicii de milioane de euro.