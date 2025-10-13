Dacian Cioloș, omul lui Niucșor Dan, atac la premierul Bolojan: "Dacă lucrurile nu vor putea fi schimbate prin evoluție, se va ajunge la revoluție"

Dacian Cioloș / Foto: Inquam, Octav Ganea
Omul lui Nicușor Dan lansează cel mai dur atac la Bolojan. Dacian Cioloș, aflat în cărți pentru preluarea unei funcții de ambasador, acuză incapacitatea statului de a se reforma fără un dialog cu societatea civilă, mediul de afaceri ori asociații neguvernamentale. Practic, exact mediile care au criticat măsurile lui Bolojan, luate fără o consultare în prealabil. Cioloș pluseaz.: "Dacă lucrurile nu vor putea fi schimbate prin evoluție, se va ajunge la revoluție", spune acesta într-un interviu pentru presă. 

”Oamenii au fost, de fapt, împinşi spre extremă de actuala clasă politică, prin refuzul sistematic al acesteia de a face reformele cerute de popor. Politicienii actuali nu sunt conştienţi cu adevărat de ce se petrece în rândurile oamenilor, singura lor preocupare fiind cum să speculeze nemulţumirile pentru a le transforma în voturi.

O percepţie reală a pericolului nu există însă, pentru că actuala clasă politică nu mai are contact direct cu populaţia. În rândurile mediului de afaceri, care a ţinut pe linia de plutire România până acum, este o frustrare formidabilă într-un moment în care nici măcar eficientizarea banului public nu se poate face, ca să nu mai vorbim despre reforme reale”, a mai precizat Dacian Cioloș. 