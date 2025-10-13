”Oamenii au fost, de fapt, împinşi spre extremă de actuala clasă politică, prin refuzul sistematic al acesteia de a face reformele cerute de popor. Politicienii actuali nu sunt conştienţi cu adevărat de ce se petrece în rândurile oamenilor, singura lor preocupare fiind cum să speculeze nemulţumirile pentru a le transforma în voturi.

O percepţie reală a pericolului nu există însă, pentru că actuala clasă politică nu mai are contact direct cu populaţia. În rândurile mediului de afaceri, care a ţinut pe linia de plutire România până acum, este o frustrare formidabilă într-un moment în care nici măcar eficientizarea banului public nu se poate face, ca să nu mai vorbim despre reforme reale”, a mai precizat Dacian Cioloș.