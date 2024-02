”Nu despre asta e vorba. Sunt analize daca facem comasarile, nu impotriva cuiva, ci analizam daca e bine ca exercitiu democratic, daca nu cumva plictisim multa lume cu cele cinci scrutine. Calendarul pica rau cu acele alegeri in septembrie, ar fi campanie iulie august, nici tramvaiele nu merg ca lumea. Nu poti face campanie sanatoasa cu 40 de grade afara. Prezidentiale in decembrie, eventual de Craciun! E discutia cu AEP, sa vedem ce spune Comisia de la Venetia. Ce spun cei care nu stiu despre ce e vorba fac deliciul presei, apoi merg si comentam declaratiile si dumneavoastră veti invoca discutia cu mine pe acel subiect cu altcineva si tot asa, devine un adevar absolut prin repetarea unei informatii false”, a spus Mihai Tudose, la Realitatea Plus.

Mihai Tudose a explicat că va fi o confuzie pentru români, care vor putea vota în alte țări la europarlamentare, dar nu și la alegerile locale.

”Nu retractez, e o solutie pentru electorat si tara. Una e sa stabilim ca intru la dumneavoastră in emisiune, intre timp a intarziat avionul, mai se intampla lucruri tehnice care sunt imprevizibile, incepand de la organizarea sectiei de vot, daca sunteti la mine la Braila puteti sa votati la euro, dar nu pentru locale. Sunt doua sectii separat? E o discutie cu AEP, e complicat, ajungem la chestii tehnice. Mai e o problema, un primar care a fost la partidul A si acum e la B. Isi depune candidatura si pierde automat mandatul? Se poate modifica legea sau nu?”, a mai spus Tudose.