Arina Moș a fost consiliera lui Ilie Bolojan între 2008 și 2013 la Primăria Oradea până când a fost propulsată în fruntea Administrației Social-Comunitare Oradea, fără să aibă nicio pregătire în domeniul social. Ea a câștigat cu o notă de peste 9 concursul la care, de altfel, a fost singura candidată, potrivit Realitatea Plus.

Întrebată ce a determinat-o să se înscrie în concursul pentru postul de director al ASCO, Moș a oferit un răspuns surprinzător.

"Aproape trei ani eu am ţinut audienţele domnului primar, am cunoscut problemele sociale ale comunităţii şi m-am implicat în rezolvarea acestora. Când îl vezi pe omul necăjit care se uită la tine în ochi şi-ţi spune problema lui, nu poţi să nu te gândeşti că şi cineva apropiat ţie ar putea fi în acea situaţie. Rezolvarea unei probleme sociale deosebite îţi aduce şi satisfacții enorme. Am hotărât să particip la acest concurs pentru ca, din postura de director al ASCO, să am posibilitatea implicării directe în domeniul social. Sincer, asta a fost situaţia," a declarat Arina Moș în 2013.

După ce a ajuns în funcția de conducere, protejata lui Bolojan a reușit să-l angajeze și pe soțul ei la evidența populației din cadrul primăriei Oradea, chiar dacă în 2013 Ilie Bolojan se lăuda cu disponibilizări operate în cadrul instituțiilor din subordine. Radu Moș a fost operator TV la o televiziune locală și a ajuns prin concurs la primăria Oradea.

Sub mandatul Arinei Moș de la Direcția asistență socială a fost desființat ilegal un post de director adjunct, unde era un reprezentant din partea PSD. Decizia de a oda afară pe Ioana Mihaela Florea a dus la pierderea unui proces în instanță și achitarea unor daune în valoare de aproximativ 25 de mii de euro, după cum relatează jurnaliștii de la Bihon.ro. Arina Moș a rămas la conducerea asistenței sociale din Oradea până în 2020, când a fost numită Viceprimar. Ea a candidat și la alegerile parlamentare, dar a pierdut. A ajuns senator în 2022, după ce medicul Gheorghe Carp a fost găsit incompatibil și ea l-a înlocuit.

Arina Moș a fost pusă prima pe lista de la Camera Deputaților la alegerile din 2024. De altfel, a ajuns și secretar al Camerei, unde a avut 16 luări de cuvânt, dintre care două interpelări.

De-a lungul anilor, Moș a reușit să strângă o avere uriașă, cu toate că atât ea, cât și soțul au lucrat doar la stat, fără să aibă vreo afacere. Moș deține în prezent trei terenuri intravilane în Oradea, care însumează peste 500 de metri pătrați, O casă de locuit de 159 de metri pătrați, dar și un spațiu comercial de 118 metri pătrați. Toate bunurile au fost cumpărate, după ce femeia a ajuns viceprimar.

Averea familiei Moș a crescut de la an la an. Cei doi soți aveau în 2013 un apartament de 53 de metri pătrați, ulterior au cumpărat un apartament de 74 de metri pătrați, iar în 2015 și-au cumpărat o locuință de 141 de metri pătrați. De asemenea, în acestă perioadă cei doi au schimbat mai multe mașini, fără să aibă credite bancare.

Mai mult, Moș a împrumutat PNL cu 129 de mii de lei în 2024, banii care au fost folosiți în campania electorală. De asemenea, extrem de suspect este faptul că apropiata lui Bolojan a trecut în declarația de avere trei împrumuturi de 10 mii de euro fiecare către soțul ei, care este angajat la primăria Oradea.

De asemenea, Moș a primit 6 donații în bani care se ridică la 100 de mii de lei în 2024. O anchetă acelor de la Jurnalul Național a dezvăluit că în plină reorganizare a parlamentului, Ariana Moș a făcut angajări suspecte la cabinetul ei.