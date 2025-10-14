Cum încearcă Bolojan să-și salveze imaginea cu Nadia Comaneci, în timp ce se pregătește să concedieze peste 10.000 de angajați din primării

Cum încearcă Bolojan să-și salveze imaginea cu Nadia Comaneci / Foto: facebook Guvernul României
Cum încearcă Bolojan să-și salveze imaginea cu Nadia Comaneci / Foto: facebook Guvernul României

Premierul Bolojan încearcă din răsputeri să-și salveze imaginea pe spatele Nadiei Comăneci. Totul în timp ce se pregătește să concedieze peste 10.000 de angajați din primării. 

Premierul a primit-o la Palatul Victoria pe campioana mondială a României, iar reprezentanții Guvernului au anunțat pe rețelele sociale că Bolojan dedică anul 2026 Nadiei Comăneci.

Mai mult, a fost selectată deja data în care va avea loc gala gimnastei care a scris istorie, respectiv 29 mai. Nu în ultimul rând, prim-ministrul ar fi discutat și despre realizarea unui documentar despre campioana țării.

Gestul lui Bolojan de a se gudura pe lângă sportiva scorul perfect de 10 curat înainte de ședința de foc a coaliției în care impune demiterile masive. 