MIHAI GUȚANU

-Te pup, Cătălin și scuze de deranj, iartă-mă! Acum îmi dau seama că e sâmbătă. Eu muncesc și sâmbăta și duminica.



CĂTĂLIN HIDEG

- Da, Mihai.



MIHAI GUȚANU

- De multe ori fac greșeala să sun sâmbăta prietenii dragi.



CĂTĂLIN HIDEG

- Lasă, n-are nimica.



MIHAI GUȚANU

- Dar ai cumva trei chiparoși și trei tuia pentru domnul primar?



CĂTĂLIN HIDEG

- Care primar?



MIHAI GUȚANU

- Dacă ai.



CĂTĂLIN HIDEG

- Ce primar, șefule?



MIHAI GUȚANU

- Domnul Nicușor. Domnul Nicușor Dan.



CĂTĂLIN HIDEG

- Trei pomi?



MIHAI GUȚANU

- Te roagă el. Da, da. Trei și trei. Dar ți-i plătește, nu se pune problema.



CĂTĂLIN HIDEG

- Cum, mă?



MIHAI GUȚANU

- Nu se pune problema. Da, da. Atenție mare, că știu că ai toate telefoanele ascultate. Să se înțeleagă. Se plătește la valoare.



CĂTĂLIN HIDEG

- Șase copaci vreți, mă? Dacă comandați vreo 1000 era ceva, mă.



MIHAI GUȚANU

- Da, mă, vrea acasă. 3 cu 3. Mai la 3 metri așa dacă ai. La 10 centimetri.



CĂTĂLIN HIDEG

- Era să zic eu acuma...



MIHAI GUȚANU

- Dar de-ăla spiralat. De-ăia spiralați.



CĂTĂLIN HIDEG

- Avem și de-aia. Auzi...mă mir că are el destui prieteni unde să...Trei tuia și trei chiparoși. Tuia spiral...



MIHAI GUȚANU

- Da, mă. El a cerut la ALPAB și să cumpere. Dar ALPAB-ul, după ce s-a uitat în documente, a văzut că nu are voie să vândă. Nu au un...nu au chestii d-astea să vândă la persoane fizice.



CĂTĂLIN HIDEG

- Păi ei nu au voie...



MIHAI GUȚANU

- Zic...„de la cine cumpărați? Păi din Italia, din Turcia, de la dracu'. Păi dați-mi și mie contactul de acolo.” Și atunci m-am băgat și am zis, „lăsați șefu' că vorbesc direct acolo, vedem cât costă, se plătește și gata.” Înțelegi?



CĂTĂLIN HIDEG

- Deci trei tuia de ăia spiralați și trei chiparoși, ai zis?



MIHAI GUȚANU

-Trei chiparoși, da. Dar încă o dată, el nu știe de unde îi iau.



CĂTĂLIN HIDEG

- Ei, da bineînțeles.



MIHAI GUȚANU

- El nu știe că îi iau de la tine.



CĂTĂLIN HIDEG

- Nu îi spune, mă!



MIHAI GUȚANU

- Nu mă duc să-i spun că îi iau de la Cătălin că zice „nu lua...”.



CĂTĂLIN HIDEG

- Da, da, da. Lasă mă, că sunt...



MIHAI GUȚANU

- Furnizorul...te-am sunat și gata. Asta-i tot.



CĂTĂLIN HIDEG

- Sun și eu la boschetarul meu la grădină să văd ce are acolo. Auzi, eu am de astea...altfel de copaci în curte acum. Am platani, am mesteacăn,



MIHAI GUȚANU

- Eu știu. Da altul. Platan... Ce mai ai? Ce mai ai? Zi-mi să-i zic.



CĂTĂLIN HIDEG

- Am stejar, am frasin...



MIHAI GUȚANU

- Stejar, frasin.



CĂTĂLIN HIDEG

- Mesteacăn, tei din ăla adevărat.



MIHAI GUȚANU

- D-ăla mirositor? Tei mirositor, nu?



CĂTĂLIN HIDEG

- Și platani și avem și copaci de ăia roșii, ăia cu frunza aia roșie.



MIHAI GUȚANU

- Paulovnia.



CĂTĂLIN HIDEG

- Nu știu cum zice la copacul ăla.



MIHAI GUȚANU

- Catalpă, catalpă, catalpă.



CĂTĂLIN HIDEG

- Nu, catalpă e aia care are globul ăla deasupra, așa. Vorbesc de copacul ăla roșu care are frunze roșii, așa, de sus până jos. Ăla e frumos, rău de tot. A pus Băluță.



MIHAI GUȚANU

- Lu' doamna primar îi place chiparosul.