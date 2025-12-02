MIHAI GUȚANU
-Te pup, Cătălin și scuze de deranj, iartă-mă! Acum îmi dau seama că e sâmbătă. Eu muncesc și sâmbăta și duminica.
CĂTĂLIN HIDEG
- Da, Mihai.
MIHAI GUȚANU
- De multe ori fac greșeala să sun sâmbăta prietenii dragi.
CĂTĂLIN HIDEG
- Lasă, n-are nimica.
MIHAI GUȚANU
- Dar ai cumva trei chiparoși și trei tuia pentru domnul primar?
CĂTĂLIN HIDEG
- Care primar?
MIHAI GUȚANU
- Dacă ai.
CĂTĂLIN HIDEG
- Ce primar, șefule?
MIHAI GUȚANU
- Domnul Nicușor. Domnul Nicușor Dan.
CĂTĂLIN HIDEG
- Trei pomi?
MIHAI GUȚANU
- Te roagă el. Da, da. Trei și trei. Dar ți-i plătește, nu se pune problema.
CĂTĂLIN HIDEG
- Cum, mă?
MIHAI GUȚANU
- Nu se pune problema. Da, da. Atenție mare, că știu că ai toate telefoanele ascultate. Să se înțeleagă. Se plătește la valoare.
CĂTĂLIN HIDEG
- Șase copaci vreți, mă? Dacă comandați vreo 1000 era ceva, mă.
MIHAI GUȚANU
- Da, mă, vrea acasă. 3 cu 3. Mai la 3 metri așa dacă ai. La 10 centimetri.
CĂTĂLIN HIDEG
- Era să zic eu acuma...
MIHAI GUȚANU
- Dar de-ăla spiralat. De-ăia spiralați.
CĂTĂLIN HIDEG
- Avem și de-aia. Auzi...mă mir că are el destui prieteni unde să...Trei tuia și trei chiparoși. Tuia spiral...
MIHAI GUȚANU
- Da, mă. El a cerut la ALPAB și să cumpere. Dar ALPAB-ul, după ce s-a uitat în documente, a văzut că nu are voie să vândă. Nu au un...nu au chestii d-astea să vândă la persoane fizice.
CĂTĂLIN HIDEG
- Păi ei nu au voie...
MIHAI GUȚANU
- Zic...„de la cine cumpărați? Păi din Italia, din Turcia, de la dracu'. Păi dați-mi și mie contactul de acolo.” Și atunci m-am băgat și am zis, „lăsați șefu' că vorbesc direct acolo, vedem cât costă, se plătește și gata.” Înțelegi?
CĂTĂLIN HIDEG
- Deci trei tuia de ăia spiralați și trei chiparoși, ai zis?
MIHAI GUȚANU
-Trei chiparoși, da. Dar încă o dată, el nu știe de unde îi iau.
CĂTĂLIN HIDEG
- Ei, da bineînțeles.
MIHAI GUȚANU
- El nu știe că îi iau de la tine.
CĂTĂLIN HIDEG
- Nu îi spune, mă!
MIHAI GUȚANU
- Nu mă duc să-i spun că îi iau de la Cătălin că zice „nu lua...”.
CĂTĂLIN HIDEG
- Da, da, da. Lasă mă, că sunt...
MIHAI GUȚANU
- Furnizorul...te-am sunat și gata. Asta-i tot.
CĂTĂLIN HIDEG
- Sun și eu la boschetarul meu la grădină să văd ce are acolo. Auzi, eu am de astea...altfel de copaci în curte acum. Am platani, am mesteacăn,
MIHAI GUȚANU
- Eu știu. Da altul. Platan... Ce mai ai? Ce mai ai? Zi-mi să-i zic.
CĂTĂLIN HIDEG
- Am stejar, am frasin...
MIHAI GUȚANU
- Stejar, frasin.
CĂTĂLIN HIDEG
- Mesteacăn, tei din ăla adevărat.
MIHAI GUȚANU
- D-ăla mirositor? Tei mirositor, nu?
CĂTĂLIN HIDEG
- Și platani și avem și copaci de ăia roșii, ăia cu frunza aia roșie.
MIHAI GUȚANU
- Paulovnia.
CĂTĂLIN HIDEG
- Nu știu cum zice la copacul ăla.
MIHAI GUȚANU
- Catalpă, catalpă, catalpă.
CĂTĂLIN HIDEG
- Nu, catalpă e aia care are globul ăla deasupra, așa. Vorbesc de copacul ăla roșu care are frunze roșii, așa, de sus până jos. Ăla e frumos, rău de tot. A pus Băluță.
MIHAI GUȚANU
- Lu' doamna primar îi place chiparosul.
Cum a fost pregătit Nicușor Dan de sistem: înregistrare-bombă! Legătura cu generalul Coldea
Înregistrarea care spulberă manevrele sistemului. Potrivit unei înregistrări primite în exclusivitate de redacția Realitatea PLUS, omul lui Florian Coldea, Mihai Guțanu, i-a cerut lui Cătălin Hideg să-i facă o favoare. Mai exact, înaintea alegerilor prezidențiale, omul lui Coldea trebuia să-i facă rost lui Nicușor Dan de ... copaci pentru a-i planta în curtea casei în care locuiește.
