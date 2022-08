Un an mai târziu, Președintele CJ de atunci, Marius Nicoară a venit cu ideea să se desființeze o școală cu puțini elevi, iar clădirea să fie cedată celor de la TVR. Astfel TVR ar fi acceptat schimbul cu cladirea Cazinoului și s-ar fi ales cu un spatiu in care să se instaleze televiziunea. Schimbul s-a realizat însă abia peste doi ani, potrivit jurnaliștilor de la ziardecluj.ro



Între timp, în 2006, se specula faptul că Filarmonica Transilvania ar urma să aibă sediul în clădirea casionului. aflată deja în paragină. Însă TVR Cluj, televiziunea locală, funcționa într-un alt spațiu, la comun cu Radio Cluj. Astfel că a fost acceptată propunerea avansată de Emil Boc, primar al orașului Cluj Napoca și pe atunci, să se facă schimb de imobile între SRTV și Consiliul Local Cluj-Napoca. TVR Cluj a primit clădirea Școlii nr. 6 din cartierul Mănăștur, acolo unde urma să se amenajeze sediul televiziunii. Tot atunci, Emil Boc intenționa să recondiționeze imobilul-clădire Casino pentru a face acolo sediul Filarmonicii Cluj-Napoca, Filarmonică aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Iar de aici a început o adevărată tevatură. Clădirea Casino-ului nu a mai devenit sediuL Filarmonicii, pentru că ar fi însemnat să se distrugă o parte din Parcul Central pentru extinderea ei. Anii au trecut, iar fosta Școală nr. 6, primită la schimb de către TVR Cluj, a ajuns o ruină. Iar Filarmonica nu are nici astăzi un sediu propriu.



Însă Curtea de Conturi a raportat încă de la acea vreme că Tudor Giurgiu și Emil Boc au făcut un schimb imobiliar care a adus un prejudiciu bugetului de stat, mai exact, 1,6 milioane de lei. Curtea de Conturi susținea că imobilul dat de TVR era din patrimoniul public al statului și avea o valoare de de 2,8 milioane de lei. Iar la schimb s-a primit un imobil de 1,2 milioane de lei, diferența fiind prejudiciul.



Iar în 2009 Guvernul a alocat 6 milioane de euro TVR-ului pentru construcţia unui nou sediu al postului regional de televiziune. Suma ar fi urmat să fie folosită pentru refacerea școlii primite în schimbul imobilului Cazino. Însă după Tudor Giurgiu, la conducerea SRTv a venit Alexandru Sassu. Cele 6 milioane de euro au fost alocate de la Guvern pentru faza de anteproiectare pentru clădirea fostei școli. Însă, pentru că documentația nu a fost depusă la timp, acești bani s-au pierdut, iar clădirea a rămas o ruină.



Între timp Consiliul Local a renunțat la ideea construirii unui nou sediu pentru Filarmonică în locul clădirii Casinoului și s-a preferat renovarea ei care a avut loc în 2011.



Au trecut anii, iar Filarmonica a rămas, și în prezent, fără un sediu propriu, funcționând în Casa de Cultură a Studenţilor.